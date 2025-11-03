Hà Tĩnh: Hơn 5.300 hộ dân vẫn bị ngập lụt, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học

Đến sáng 3-11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hơn 5.300 hộ dân bị ngập lụt, tập trung chủ yếu ở phía hạ du hồ chứa Kẻ Gỗ; hàng ngàn học sinh phải nghỉ học.

Người dân ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) dọn dẹp nhà cửa khi nước lũ rút xuống

Sáng 3-11, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh) về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hơn 5.300 hộ dân bị ngập lụt.

Phần lớn các hộ dân bị ngập lụt tập trung ở phía hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó, xã Cẩm Duệ 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2.184 hộ, xã Cẩm Xuyên 227 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ... Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.

Người dân ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) dọn dẹp nhà cửa khi nước lũ rút xuống

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh phải nghỉ học. Trong đó, khối các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 28 trường với 13.417 học sinh; khối trung học phổ thông có 3 trường với 3.528 học sinh; số còn lại thuộc một số trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề và cao đẳng trên địa bàn.

Nguyên nhân là do mưa lũ những ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn; một số khu dân cư, trường học bị chia cắt, nhiều điểm trường ngập sâu trong nước.

Các lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm, nước lọc hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở xã Cẩm Duệ

Hiện nay, tại những địa bàn nước đã rút, nhà trường đang huy động lực lượng vệ sinh, khử trùng, xử lý môi trường, sẵn sàng tổ chức hoạt động dạy học trở lại trong thời gian sớm nhất.

* Quảng Trị: 7 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ

Đến sáng nay, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 505 hộ với 1.512 nhân khẩu tại các xã Quảng Trạch, Dân Hóa, Tuyên Phú, Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Trung Thuần, Đồng Lê… về nơi an toàn. Các trường học vùng ngập tạm dừng hoạt động tại 103 điểm trường với 28.513 học sinh phải nghỉ học.

Tại xã Lệ Thủy, ông Nguyễn Văn Phong, nhân viên y tế cho biết: "Chúng tôi được huy động đến đơn vị dọn đồ lên tầng 2. Nước đang lên rất nhanh, hiện các tuyến đường về Trung tâm y tế khu vực không chạy xe được, phải lội lụt rất chậm".

Lũ đang lên tại xã Ninh Châu

Toàn tỉnh có trên 104 điểm ngập lụt. Trong đó, 8 điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ (QL 49C, 12A; ĐT 49C, 564B, 565C, 582, 588A, 587…) bị ngập 20cm đến trên 1m, nhiều nơi tắc đường. Khu vực miền núi, đường liên thôn, liên xã có 96 điểm ngập, nhiều ngầm tràn bị nước xiết.

Thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu ngập trong lũ

44 điểm sạt lở được ghi nhận trên quốc lộ (3 điểm), tỉnh lộ (7 điểm) và nhiều vị trí tại các xã Đakrông, Kim Ngân, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Hướng Hiệp, Tà Rụt, Dân Hóa, Phong Nha, Tuyên Lâm… Một số đoạn taluy dương sạt lớn (khối lượng hàng nghìn m³) đã được thu dọn tạm thời để thông tuyến một làn.

Thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu nước lũ đang lên

Các xã, phường ghi nhận ngập nặng gồm: Quảng Trạch, Trung Thuần, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Quảng Trị, Nam Gianh… Một số nơi nước ngập vào nhà từ 0,3–1,5m.

Chợ Hiền Ninh, xã Trường Ninh ngập sâu

Thiệt hại về người: 7 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; trong đó có các trường hợp bị nước cuốn, trượt ngã khi vớt củi, tai nạn lúc di chuyển trong vùng ngập.

Thôn Vinh Quang, xã Lệ Ninh lũ đang lên

DƯƠNG QUANG