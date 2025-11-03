Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp đến kiểm tra, ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại địa bàn xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.

Video: Chính ủy Quân khu 4 thăm, tặng quà nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh

Sáng 3-11, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã đến xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, tặng quà bà con nhân dân trên địa bàn và động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang ứng trực cứu trợ tại đây.

Theo Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh), đến 11 giờ ngày 3-11, tỉnh Hà Tĩnh hiện còn 3.849 hộ bị ngập (giảm 1.528 hộ), trong đó, xã Cẩm Duệ 1.325 hộ, xã Cẩm Bình 2.072 hộ, xã Cẩm Xuyên 227 hộ, phường Hà Huy Tập 216 hộ…; một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ. Toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh bố trí 11 xuồng, 7 xe ô tô hỗ trợ cho UBND xã Cẩm Duệ để ứng phó với mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn; Công an tỉnh huy động 30 xuồng, cano các loại; 1.000 phao tròn; 1.500 phao áo; 20 phao bè hỗ trợ các xã bị ngập lụt…

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân sơ tán tại Trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 3-11, một số điểm tại địa bàn xã Cẩm Duệ (đây là xã nằm ở phía hạ du hồ chứa Kẻ Gỗ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt mưa lũ), nước đã rút, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh nhanh chóng triển khai công việc dọn dẹp bùn đất, rác bẩn, vệ sinh môi trường, thau rửa, sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng dạy học…

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân ở xã Cẩm Duệ

Đoàn công tác Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh thăm, trao quà hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ xã Cẩm Duệ

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường cũng biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong công tác chủ động ứng phó, di dời dân vùng ngập sâu đến nơi đảm bảo an toàn.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các lực lượng đến kiểm tra tại các điểm đang ngập sâu tại xã Cẩm Duệ

Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết; hỗ trợ bà con nhân dân về lương thực, thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết, đảm bảo không để bị thiếu đói, rét hoặc không có nơi ở an toàn; nước rút đến đâu dọn sạch đến đó để sớm ổn định đời sống và sản xuất; trong đó, tập trung vào những nơi khó khăn, gia đình neo đơn, ưu tiên dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trường học để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng 100 suất quà tới các hộ dân ở xã Cẩm Duệ.

>> Một số hình ảnh cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 841 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh bắt đầu dọn dẹp, thau rửa, sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng dạy học tại Trường THCS Cẩm Duệ, xã Cẩm Duệ:

DƯƠNG QUANG - DOÃN VIỆT - VŨ HOÀNG