Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nam du khách trên hồ Nhà Đường

Sau khi đi tham quan vãn cảnh chùa Hương Tích, trên đường trở về, anh C. không may bị tai nạn đuối nước, mất tích. Đến gần 4 giờ ngày 4-5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh C..