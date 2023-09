Hai nhân viên công ty giao hàng tham ô hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 25-9, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (sinh năm 1996, ngụ quận 8) và Lại Chí Thành (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.