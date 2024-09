Hải Phòng khuyến khích giảm 50% giá dịch vụ cho du khách mắc kẹt vì bão

Theo đó, UBND huyện Cát Hải đề nghị và yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có phương án đảm bảo an toàn; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các chương trình cho khách tham quan du lịch; không tổ chức cho khách lưu trú tại các khu vực, địa điểm có ảnh hưởng của bão, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá...

UBND huyện Cát Hải cũng đề nghị các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch hỗ trợ, giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách, khuyến khích giảm 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 3.

Một góc quần đảo Cát Bà. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại huyện Cát Hải, hiện tạm dừng các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Sáng cùng ngày, theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Hải Phòng, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn của bộ đội biên phòng phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản để thông báo, hướng dẫn cho ngư dân và các chủ phương tiện trên địa bàn, đặc biệt các phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Hiện nay, Sở NN-PTNT TP Hải Phòng đã đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi; tăng cường kiểm tra đê điều, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Huyện Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng huy động lực lượng để chằng chống nhà cửa, kho tàng; tuyên truyền, vận động các phương tiện di chuyển vào đất liền tránh trú bão. Huyện Cát Hải đã chỉ đạo, sắp xếp neo đậu tàu thuyền về các vị trí tránh trú an toàn; đã vận động 100% nhân dân trên các bè nuôi trồng thuỷ sản về nơi tránh trú an toàn.

Các huyện, quận: Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Dương, An Lão, Kiến An, Kiến Thuỵ, Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh đã chỉ đạo các xã, phường, đơn vị trực thuộc kiểm tra, sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai, sơ tán nhân dân và xử lý các vị trí có thể xảy ra ngập úng, ngập lụt trên địa bàn.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, hiện các phương tiện tàu, thuyền neo đậu tại các bến là hơn 1.700; và không có phương tiện nào đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm do bão.

ĐỖ TRUNG