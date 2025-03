Hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường diễn ra Giải chạy Run To Live 2025

Ngày 7-3, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đã ra thông báo lộ trình và thời gian hạn chế phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức Giải chạy bộ Run To Live 2025 diễn ra tại khu vực Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM).