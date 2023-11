Hàn-Mỹ-Nhật phối hợp chống đe dọa an ninh mạng toàn cầu

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 6-11, quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp ba bên giữa Phó Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc In Seong-hwan, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ phụ trách mạng và công nghệ mới nổi Anne Neuberger và Phó Giám đốc Ban Thư ký An ninh quốc gia Nhật Bản Keiichi Ichikawa tại Washington ngày 31-10.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nhóm tham vấn sẽ gặp nhau mỗi quý, với mục tiêu đưa ra các biện pháp ngăn chặn tội phạm mạng và tăng cường khả năng ứng phó chung của 3 quốc gia trước các mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.

Việc thành lập cơ quan tham vấn này là hoạt động tiếp nối thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ở Trại David (Mỹ) vào tháng 8 vừa qua, theo đó thành lập một nhóm làm việc ba bên có nhiệm vụ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng.

Giới quan sát cho rằng, diễn đàn ba bên thể hiện bước tiến quan trọng trong hợp tác thể chế an ninh mạng. Theo NK News, việc thành lập nhóm này còn có ý nghĩa chiến lược vì đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác cùng nhau trong một vấn đề an ninh quan trọng.