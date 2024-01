Hàng hóa dồi dào, khách rộn ràng sắm tết

Người dân mua bánh kẹo các loại tại chợ Bình Tây, quận 6, TPHCM, chiều 21-1. Ảnh: THI HỒNG

Không khí tết “tràn” vào chợ, siêu thị…

Ghi nhận vào hai ngày nghỉ cuối tuần, số lượng người dân, du khách “đổ” về các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM tiếp tục tăng đáng kể so với ngày bình thường. Trong đó, các mặt hàng mứt tết, bánh kẹo, trái cây sấy, giỏ quà tết… được quan tâm và chọn mua nhiều. Năm nay, một số siêu thị như GO!, Satra, MM Mega Market… tung ra thị trường dòng bánh chưng mini, cùng những giỏ quà bình dân giúp khách dễ tiếp cận.

Trưa 21-1, khách mua sắm tại chợ An Đông (quận 5), chợ sỉ Bình Tây (quận 6) tấp nập. Đầu giờ chiều, lượng khách cũng tăng dần, điều này gây ngạc nhiên cho cả người mua lẫn người bán. Anh Nguyễn Văn Giai, khách mua tại chợ Bình Tây cho hay, bánh kẹo, đồ khô các loại khá hút khách, do người mua có nhu cầu cúng rằm tháng Chạp (25-1). Giá bán khá mềm, tương đương các năm trước. Tại gian hàng bánh, kẹo, mứt… khách qua lại rộn ràng hơn ngày bình thường. Tiếng giục giã, í ới lựa hàng của khách, người nửa kg, có người mua vài kg mứt, bánh kẹo… giúp cho tiểu thương có thêm niềm vui những ngày gần tết.

“Thời điểm này mãi lực còn thấp, số lượng mua chưa nhiều, nhưng cũng là tín hiệu vui. Hy vọng vài ngày nữa mãi lực sẽ tốt hơn”, tiểu thương Ứng Thị Kim Liên, chuyên kinh doanh bánh kẹo tại chợ Bình Tây cho biết. Một số tiểu thương ước tính, mãi lực hiện tại tăng từ 5%-10% so với ngày thường, tuy vậy, giá bán vẫn ổn định so với các năm trước. Chẳng hạn, giá sỉ đối với mứt me 165.000-170.000 đồng/kg, củ năng 120.000-130.000 đồng/kg, nho lớn 155.000-160.000 đồng/kg. Riêng mứt mãng cầu tăng giá 30.000 - 40.000 đồng/kg so với cùng kỳ, ở mức 165.000-170.000 đồng/kg do nguồn nguyên liệu khan hiếm…

Sức mua tại một số siêu thị, trung tâm thương mại như MM Mega Market, Gigamall, GO!, Co.opmart… tăng đáng kể, nhất là vào chiều tối. Chị Mai Liên, mua hàng vào tối 20-1 tại siêu thị GO! Trường Chinh (quận Tân Phú), phản ánh, xếp hàng chờ đợi khoảng nửa giờ mới tới lượt tính tiền, vì lượng khách quá đông. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (sở hữu GO!, BigC…), lượng khách mua sắm tết đang tăng dần. Để hỗ trợ người tiêu dùng, Central Retail Việt Nam liên tục triển khai các chương trình giá tốt, nhiều ưu đãi với đa dạng mặt hàng…

Tăng hàng bình ổn không để thiếu hàng cục bộ

Những ngày cuối năm âm lịch, công nhân Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đang tất bật làm việc tại nhà máy, sẵn sàng cung ứng hàng tết số lượng lớn đến tay khách hàng. Thông tin từ Vissan, sản lượng thực phẩm chế biến mùa tết năm nay tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Theo kế hoạch, công ty cung ứng gần 1.100 tấn thực phẩm tươi sống, 3.800 tấn thực phẩm chế biến với tổng giá trị hàng hóa hơn 540 tỷ đồng.

Thêm nữa, công ty cũng dự trữ 10%-20% sản lượng hàng hóa nhằm phòng trường hợp thiếu hụt trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Công ty Ba Huân cho biết, sẽ giảm sâu giá trứng gia cầm vào 2 ngày giáp tết và trước đó, đơn vị này cũng tăng lượng hàng khoảng 10% so với Tết Quý Mão 2023.

Góp phần ổn định giá bán, các kênh phân phối hiện đại ở TPHCM (48 trung tâm thương mại, 267 siêu thị, hơn 3.000 cửa hàng tiện lợi) đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, giá ưu đãi, phục vụ người dân dịp Tết Giáp Thìn. Song song đó, các đơn vị cũng sẵn sàng phương án tăng lượng hàng gấp 2-3 lần so với bình thường; kéo dài thời gian bán hàng (tới đêm khuya) để người dân thoải mái sắm tết.

Với các nguyên liệu gói bánh, như lá dong, lá chuối cũng được các tiểu thương rao bán nhiều trên mạng xã hội. Chị Nguyễn Nhung, ngụ tại Gia Kiệm (Đồng Nai) cho biết, lượng khách TPHCM và một số tỉnh đã rục rịch đặt lá, lạt buộc và bắt đầu giao hàng từ 23 tháng Chạp. Nhìn chung, giá bán khá mềm, ở mức 35.000-40.000 đồng/xấp 100 lá dong loại vừa; với loại lớn, khoảng 90.000 đồng/xấp. Riêng lá chuối, mức giá chỉ bằng 40%-50% so với lá dong, tùy loại.

Đối với các mặt hàng miến dong, măng nứa khô vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM có tăng giá, từ 5%-10% tùy mặt hàng, ở mức 100.000 - 110.000 đồng/kg miến dong, 310.000-320.000 đồng/kg măng nứa Cao Bằng… “Hàng nhập về kho không nhiều, chỉ bằng 30%-40% so với cùng kỳ. Khách mua cân nhắc kỹ lưỡng chứ không chi tiêu mạnh tay như các năm trước”, chị Vương Liễu, kinh doanh đồ khô tại quận 10 cho biết.

Thông tin từ các chợ đầu mối tại TPHCM, các mặt hàng rau củ, trái cây… phục vụ tết khá dồi dào, giá ổn định, không có tình trạng “nhảy giá”… Lượng nông sản cung ứng thị trường TPHCM thông qua 3 chợ đầu mối (Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức) đạt khoảng 7.600 tấn/ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc, gia cầm; 1.200 tấn thủy hải sản; 5.600 tấn rau củ quả.

Dự kiến, vào thời điểm trước tết 1 tuần, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 - 15.000 tấn/ngày. Hiện tại, giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 67.000-70.000 đồng/kg, sườn non 130.000 đồng/kg, cốt lết gần 70.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 110.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá heo về các chợ lẻ, chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM sẽ cao hơn so với chợ đầu mối từ 15.000-40.000 đồng/kg thịt heo tùy loại do chi phí vận chuyển… Mức giá này được các tiểu thương nhận xét khá ổn định.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, chương trình bình ổn thị trường “khung” (đã được lên kế hoạch từ hơn nửa năm trước) không điều chỉnh giá. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp TP luôn đồng hành, chia sẻ giá bán tốt nhất đến người tiêu dùng, chính là tín hiệu tốt nhằm đảm bảo giá bán ổn định trong mùa tết này.

“Ngành công thương nỗ lực không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, tăng giá mùa tết; đồng thời phối hợp với các quận, huyện, TP Thủ Đức, Cục Quản lý thị trường TPHCM giám sát chặt chẽ giá cả, tình trạng niêm yết giá; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; tránh tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng, thổi giá hàng hóa thiết yếu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định.

Xuân đang đến rất gần, sức mua nhích dần, từng bước khởi sắc, hứa hẹn một mùa Tết Giáp Thìn ấm áp, tươi vui.

Kiều bào vui xuân, đón Tết Nguyên đán tăng mạnh Chiều 21-1, ghi nhận từ các hãng lữ hành trên địa bàn TPHCM như Saigontourist, Vietravel, Vietluxtour… số lượng kiều bào về quê, vui xuân đón Tết Nguyên đán tăng mạnh so với các năm trước. Hầu hết bà con quan tâm đến các trải nghiệm như thưởng thức tết truyền thống, thăm các làng hoa, đến với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước… Theo Lữ hành Saigontourist, số lượng kiều bào đăng ký tour lên tới 60%-80% tour tết. Với Công ty Du lịch Vietravel, doanh nghiệp đang có nhiều ưu đãi cho nhóm khách gia đình, khách đoàn… Trong đó, các tour trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, dạo làng hoa (khu vực ĐBSCL), mua sắm đặc sản tết, thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống được khách yêu thích.

THI HỒNG