Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm tại TPHCM chậm tiến độ

Tại dự án Xây dựng vòng xoay Trần Não - Lương Định Của (TP Thủ Đức), sau khi kiểm tra và nghe báo cáo nhanh tại công trường về tiến độ thi công các hạng mục, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp UBND TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các sở ngành, đơn vị liên quan cập nhật quy hoạch chung Thành phố hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hoàn chỉnh nút giao này.

Trước đó, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết, phần đường và nút giao Trần Não - Lương Định Của cố gắng hoàn thành vào dịp lễ 30-4 này. Đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Nút giao Trần Não hoàn thành trong thời gian 9 tháng kể từ ngày bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Theo ông Lương Minh Phúc, khó khăn hiện nay chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, hiện còn 5 hộ dân rải rác trên tuyến chưa bàn giao mặt bằng. Phạm vi dự án là 88,03 ha (khoảng 22.000m2) chưa có kế hoạch giải phóng mặt bằng. Ban kiến nghị TP Thủ Đức sớm hoàn thiện đồ án quy hoạch điều chỉnh và giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng 88ha.

Kiểm tra dự án xây dựng nút giao An Phú, một trong những công trình trọng điểm lớn nhất của TPHCM trong năm 2022, lãnh đạo Thành phố yêu cầu, nếu dự án không gặp vướng mắc, cần triển khai ngay việc thi công để sớm hoàn thành công trình. Năm nay, dự án này được giao vốn rất lớn, lên đến 1.450 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng triển khai, dự án giải ngân được 3%. Vì vậy, trong quý tới phải tăng khối lượng thi công.

Về dự án đầu tư xây dựng đường Song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 tại nút giao An Phú, dọc theo tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công ngoài công trường, đặc biệt gói thầu Xây dựng đường chui cầu Bà Dạt phải có giải pháp thi công cụ thể.

Các gói thầu thi công phải đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, cũng như công tác an toàn lao động, an toàn công trình lân cận, an toàn giao thông trong khu vực, vệ sinh môi trường, an toàn PCCC và an toàn về điện. Chủ đầu tư phối hợp hoàn thành hồ sơ phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt các thay đổi như: thời gian thực hiện dự án; thay đổi quy mô từ cầu bà Hiện thành cống bà Hiện; điều chỉnh thiết kế khu vực đường chui cầu Bà Dạt phù hợp ranh đã giải phóng mặt bằng…

Đối với hai dự án cầu Nam Lý và cầu Tăng Long sau nhiều năm triển khai, đến nay vẫn đang dang dở do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện 2 dự án đạt khoảng hơn 30% khối lượng thi công. Để có thể đáp ứng được tiến độ, Ban Giao thông kiến nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo quyết liệt các phường và phòng ban chuyên môn hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, chuẩn bị phương án cưỡng chế thu hồi mặt bằng trong tháng 4 này.

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu, cả chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nhà thầu cần ngồi lại, thống nhất cụ thể thời gian bàn giao mặt bằng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, chỉ tính riêng dự án nút giao An Phú, nếu các gói thầu tiếp theo được duyệt, từ quý 2, tỷ lệ giải ngân sẽ tăng lên 20%, quý 3 sẽ là 50% và cuối quý 4 năm nay phấn đấu đạt hơn 95%. Như vậy, việc đẩy nhanh tiến độ của các công trình giao thông trọng điểm của TP đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó là nếu thi công được, kinh tế TPHCM sẽ có cơ hội bứt phá trong các quý tiếp theo.