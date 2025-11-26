Hàng ngàn suất cơm nghĩa tình đến với bà con vùng lũ Đắk Lắk

Sáng 26-11, hàng ngàn suất cơm từ bếp ăn dã chiến đặt tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đã được chuyển đến tận tay người dân các xã, phường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Đây là hoạt động do Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM phối hợp cùng địa phương tổ chức nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TPHCM, cho biết mỗi ngày bếp ăn cung cấp khoảng 10.000 suất cơm, tùy theo nhu cầu thực tế. Nguồn thực phẩm được bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các phần ăn được lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng phân phát đến người dân tại các điểm ngập sâu, cô lập, với tinh thần "không để ai bị đói trong lũ".

Điểm đặt bếp ăn dã chiến là khách sạn Stelia Beach Resort (phường Tuy Hòa). Ông Lai Ngọc Hưng, Giám đốc điều hành khách sạn chia sẻ, khi biết thông tin về chương trình, đơn vị đã chủ động hỗ trợ địa điểm, chuẩn bị bếp và huy động nhân viên cùng tham gia nấu nướng, vận chuyển.

Để kịp chuẩn bị cho các bữa trưa và tối, từ 3 giờ sáng, hàng trăm tình nguyện viên gồm thanh niên xung phong, sinh viên, người dân địa phương cùng chư tăng, ni, phật tử đến từ TPHCM và Đắk Lắk đã bắt tay vào công việc. Sau khi phát xong bữa trưa, mọi người lại tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối, đến tận 22 giờ mới nghỉ tay.

Thượng tọa Thích Thanh Phong đang nấu hàng ngàn suất ăn phục vụ bà con vùng lũ lụt Đắk Lắk

Những ngày qua, nhiều chuyến xe từ TPHCM cũng khẩn trương vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, nước uống đến Đắk Lắk, tiếp sức cho hoạt động nấu ăn và cứu trợ.

Chị Nguyễn Thị Thương (trú xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) xúc động chia sẻ: Lần đầu tiên thấy nước lũ dâng nhanh như vậy, gia đình không kịp trở tay, tài sản gần như mất trắng. Mấy ngày qua chỉ sống nhờ mì tôm, bánh mì. Nay nhận được suất cơm tình nghĩa, gia đình vô cùng xúc động.

Các tăng ni, tình nguyện viên đang làm việc hết công suất

Đây là bếp ăn dã chiến thứ hai do Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TPHCM tổ chức tại Đắk Lắk. Trước đó, từ ngày 23-11, bếp đầu tiên đặt tại phường Phú Yên đã nấu và phát hơn 75.000 suất cơm sau 3 ngày hoạt động. Tại tỉnh Khánh Hòa, Ban cũng tổ chức 3 bếp ăn dã chiến với công suất khoảng 25.000 suất cơm mỗi ngày.

Nhân viên của khách sạn cũng tích cực hỗ trợ bếp ăn dã chiến

Chương trình có sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và tỉnh Đắk Lắk. Theo phân công, chư tăng ni và phật tử đảm trách nấu cơm, lực lượng địa phương và quân đội đảm nhận việc vận chuyển suất ăn đến tay bà con vùng lũ.

MAI CƯỜNG