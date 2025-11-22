Thiết lập các bếp ăn dã chiến giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Đến chiều 22-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã có 9 bếp ăn dã chiến, trong đó 7 bếp hoạt động theo mô hình “quân dân kết hợp”, vừa đảm bảo hậu cần cho lực lượng, vừa cung cấp cơm nóng cho bà con vùng lũ.

Giữa mưa lũ dồn dập trên dải đất phía Đông Đắk Lắk, các lực lượng vũ trang đã cơ động đến cắm chốt, bám địa bàn các vùng ngập sâu để ứng cứu, tiếp tế cho bà con vùng lũ. Đoàn cứu trợ từ nhiều nơi dồn về, bất chấp mưa gió, lăn xả vào những “rốn lũ” để cứu trợ.

Bếp ăn dã chiến tại Trường Mầm non Phú Hòa 1

Để đưa thực phẩm đến bà con nhanh nhất, lực lượng quân đội đã thiết lập hàng loạt bếp dã chiến, để tiếp sức bà con vùng lũ. Từ vùng Sông Hinh, Đức Bình, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy Hòa, Đông Hòa, Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Đồng Xuân, Tuy An Tây... hàng loạt bếp ăn dã chiến đỏ lửa liên tục, chạy đua thời gian để nấu hàng ngàn suất cơm nóng gửi nhanh đến người dân vùng lũ.

Tại xã Phú Hòa 1, ngày 22-11, nhiều khu vực vẫn ngập sâu. Trong khuôn viên Trường Mầm non Phú Hòa 1, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) duy trì bếp dã chiến để tiếp tế các điểm bị chia cắt. Không khí khẩn trương; chiến sĩ và giáo viên chia nhau từng phần việc. Mỗi ngày, hơn 100 suất ăn được hoàn thành, đưa ngay vào vùng ngập.

Thực phẩm do Trung đoàn mang theo và thu mua nhanh quanh vùng. Vừa đảo nồi canh lớn, Hạ sĩ Y Ja Niê (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584) nói: “Có tới nơi mới thấy bà con cực thế nào. Anh em quen thao trường giờ cầm muôi nấu cơm, chỉ mong làm nhanh nhất để kịp gửi tới từng nhà”.

Mỗi ngày, các chiến sĩ, giáo viên tại Trường Mầm non Phú Hòa 1 tiếp tế hàng trăm suất cơm nóng đến các vùng lũ

Thiếu tá Nguyễn Duy Khoa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584, cho biết đơn vị đang tập trung quân số tại Phú Hòa 1 và Tây Hòa. “Nước rút đến đâu, bộ đội sẽ vào dọn dẹp trường học, cơ sở công cộng, nhà dân đến đó. Chúng tôi cố gắng để bà con có bữa cơm đầy đủ, nhà cửa sạch bùn sau lũ”.

Cùng lúc đó, bếp ăn ở phường Tuy Hòa cũng làm việc hết công suất. Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Thị Hoàng Anh (Ban CH PTKV 6 – Tuy Hòa) và các nữ quân nhân đảm nhiệm chế biến, đóng gói hàng trăm hộp cơm mỗi ngày. “Trong bão lũ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi ưu tiên chất lượng và tốc độ hoàn thành từng suất cơm”, chị Hoàng Anh nói.

Khi cơm chín, nhiệm vụ khó khăn hơn mới bắt đầu. Bộ đội dùng xuồng, ca nô vượt các vùng ngập nặng, trở thành những “shipper đặc biệt”, mang hơi ấm và hàng cứu trợ tới từng hộ, đồng thời sẵn sàng ứng cứu các trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng chức năng tại vùng lũ xã Phú Hòa

Dùng xuồng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở Phú Hòa

Đặc biệt, hướng Tuy Hòa được tăng cường một xe bếp dã chiến chuyên dụng của Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5). Với công suất lớn, độ cơ động cao, lực lượng “anh nuôi” dự kiến sẽ cung cấp thêm nhiều suất ăn nóng, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng và bà con vùng lũ.

Nỗ lực mở đường tiếp tế vào vùng ngập sâu Các thôn Phước Lộc, Phước Giang (xã Hòa Tâm) vẫn đang bị ngập sâu, chia cắt. Trong đó, ở thôn Phước Giang, hơn 100 hộ với trên 600 nhân khẩu bị cô lập suốt 3 ngày, thiếu lương thực và thuốc men. Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân ở xã Hòa Tâm Quân y khám bệnh cho người già vùng ngập lụt xã Hòa Tâm Ngay từ đêm 21-11, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng mở đường tiếp cận các vùng ngập nặng, ứng cứu người dân. Bất chấp mưa lớn, nước chảy xiết, các mũi cứu hộ phối hợp địa phương tìm hướng tiếp cận an toàn để đưa hàng cứu trợ vào thôn. Đến trưa 22-11, bộ đội đã vận chuyển 3 chuyến hàng gồm mì tôm, lương khô, nước uống, thuốc men vào khu vực bị cô lập, đồng thời tổ chức khám, cấp thuốc cho người dân. Hiện, Quân khu 5 tiếp tục mở rộng tuyến tiếp cận, bổ sung nhu yếu phẩm và sẵn sàng sơ tán dân nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu.

VĂN VIỄN - TIẾN LƯỢNG - NGỌC OAI