TPHCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng hóa cho người dân vùng lũ lụt Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, ngày 24-11, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận được thư đề nghị của Tỉnh ủy Đắk Lắk, về việc nhờ tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Sáng 25-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp và quyết định trao tặng 10 tỷ đồng, 500 tấn hàng hóa và cử 50 bác sĩ chia thành năm tổ để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, chia sẻ với những mất mát mà người dân Đắk Lắk đã gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngoài những hỗ trợ trên, 28 sở, ngành của TPHCM sẽ liên hệ với 28 sở, ngành của Đắk Lắk để có hỗ trợ tương ứng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng hóa cho lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo TPHCM lập bếp ăn dã chiến tại Đắk Lắk (tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Đông Hòa) để hỗ trợ người dân vùng lũ, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Bếp ăn dã chiến có công suất khoảng 10.000 suất cơm/ngày và sẽ khởi động vào sáng 26-11. Bếp ăn dã chiến sẽ được vận hành xuyên đêm với sự vận hành của hàng trăm tình nguyện viên từ TPHCM và Đắk Lắk.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Cùng dịp này, hội đồng hương Phú Yên tại TPHCM đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng và 200 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm; Báo Người Lao Động hỗ trợ 500 triệu đồng, 200.000 cuốn tập; Báo Tiền Phong ủng hộ 7 tấn gạo cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk để khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nhận hỗ trợ từ đoàn công tác, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, người dân và chính quyền tỉnh rất trân trọng và biết ơn đối với sự giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM dành cho địa phương trong hoàn cảnh rất khó khăn hiện nay. Địa phương sẽ sử dụng hiệu quả nhất những món quà của TPHCM giúp đỡ.

MAI CƯỜNG