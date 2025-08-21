Hạnh phúc là người Việt Nam: Khi ký ức là ngọn lửa hun đúc tự hào

Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, có những con người lặng lẽ đi qua thời cuộc, mang theo trong mình ký ức của một dân tộc kiên cường. Họ là những nhân chứng sống động nhất của hành trình 80 năm đất nước vươn mình từ tro tàn chiến tranh đến những mùa thu rạng rỡ hôm nay.

Ký ức một đời người trong dòng lịch sử của đất nước

Những ngày đầu thu, khi khắp phố phường rực rỡ cờ hoa, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong nắng, người người hân hoan hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thì ở một góc nhỏ của Hà Nội, bác Nguyễn Mạnh Cường lặng lẽ lật giở từng trang ký ức. Sinh đúng năm 1945 - năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, bác Cường mang trong mình ký ức sống động về một thế hệ trưởng thành cùng sứ mệnh bảo vệ trọn vẹn hai chữ Độc lập.

Bác Cường nhập ngũ năm 1963, khi vừa tròn 18 tuổi. Từ một chiến sĩ pháo binh, bác được chọn đi Liên Xô học kỹ thuật tên lửa - một trong những lĩnh vực quân sự hiện đại bậc nhất thời bấy giờ - để rồi trở về, trực tiếp góp phần vào những trận đánh ác liệt bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Bác Nguyễn Mạnh Cường bồi hồi chia sẻ lại ký ức tự hào. Nguồn: SHB

Dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời bác là chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Khi Hà Nội chìm trong bom B52 rải thảm, những người lính pháo binh như bác đã chiến đấu quật cường, vừa gan dạ, vừa linh hoạt sáng tạo, đến mức khiến cả chuyên gia quân sự Liên Xô cũng phải thán phục. “Con người Việt Nam vốn dĩ rất dũng cảm, sáng tạo và thích ứng rất nhanh”, bác Cường quả quyết. Chính chiến thắng vang dội ấy đã buộc Mỹ ký Hiệp định Paris năm 1973, mở đường cho ngày thống nhất non sông.

Những cây bút tham gia phát triển kinh tế

Trở về sau khi đất nước thống nhất năm 1975, người lính Đinh Ngọc Trúc chọn con đường học tập. Sinh năm 1956, người thanh niên trẻ khi đó 19 tuổi, mang đầy nhiệt huyết cống hiến. Cùng với nhiều người đồng đội theo học tiếng Nga hay tiếng Pháp, bác lựa chọn tiếng Anh. Sau những năm miệt mài học tập, vốn ngoại ngữ ấy đã đưa bác đến với công việc báo chí, quản lý và hướng dẫn phóng viên nước ngoài, góp phần gắn kết Việt Nam cùng bạn bè quốc tế trong giai đoạn đất nước mở cửa.

Một trong những kỷ niệm khiến bác Trúc trân trọng nhất là lần hiếm hoi được tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một buổi phỏng vấn quốc tế. Khi một phóng viên nước ngoài đặt câu hỏi: “Trước đây, Việt Nam từng chiến đấu chống Mỹ, vậy bây giờ Mỹ đã bỏ cấm vận, cảm nghĩ của Đại tướng thế nào?” – Đại tướng điềm tĩnh đáp: “Nếu trước đây các anh đến với chúng tôi bằng vũ khí thì chúng tôi tiếp bằng vũ khí. Còn bây giờ, các anh đến bằng những hợp đồng kinh tế thì chúng tôi đón tiếp bằng những cử chỉ thân mật.” Câu trả lời giản dị mà bao dung ấy khiến bác Trúc nhớ mãi, điều đó thể hiện tầm vóc của một vị tướng lỗi lạc cả đời cầm quân, nhưng luôn đặt hòa bình và sự hợp tác lên trên hết.

Bác Trúc tự hào khi chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, từ chiến tranh tàn khốc đến hội nhập và phát triển. “Tự hào lắm chứ! Người Việt Nam không chỉ đánh giặc giỏi mà còn làm kinh tế giỏi. Giờ đây, trách nhiệm của thế hệ trẻ là tiếp nối truyền thống cha ông, phát huy tinh thần ấy để đưa đất nước ngày càng tiến lên,” bác Ngọc Trúc nhắn nhủ.

“Hạnh phúc là người Việt Nam” trở thành lời tri ân

Nếu bác Nguyễn Mạnh Cường mang trong mình ký ức về một thế hệ đã giành độc lập, thì câu chuyện của bác Đinh Ngọc Trúc, cựu chiến binh pháo phòng không, lại mở ra lát cắt của một thế hệ sau chiến tranh bước vào hòa bình, chọn con đường tri thức để vun đắp tự do. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức hào hùng vẫn sống động trong tâm trí họ. Dẫu chỉ là những người lính bình dị giữa hàng triệu đồng đội năm xưa, họ đã cùng nhau viết nên những trang sử không thể phai mờ bằng máu, mồ hôi và tuổi xuân.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng bác Ngọc Trúc vẫn tiếp tục các “nhiệm vụ” mới. Nguồn: SHB

Bác Cường và bác Trúc cũng là hai trong số những nhân vật sẽ xuất hiện trong chuỗi thước phim “Ký ức” do Ngân hàng SHB thực hiện trong chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc nhân dịp đặc biệt 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Với chiến dịch này, SHB mong muốn trở thành cầu nối, gửi đến thế hệ hôm nay những thông điệp giản dị mà sâu sắc từ các nhân chứng lịch sử: rằng hạnh phúc chính là được sống trong hòa bình, và khi nói “Tôi là người Việt Nam”, đó không chỉ là một lời giới thiệu, mà còn là niềm tự hào hun đúc từ lịch sử và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

