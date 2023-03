Hậu Giang: Tăng cường kiểm soát xe tập lái trên Quốc lộ 61C

Trước tình trạng nhiều xe tập lái trên địa bàn Hậu Giang và các tỉnh lân cận tham gia dạy thực hành lái xe trên Quốc lộ 61C rất đông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, Sở GTVT Hậu Giang vừa có văn bản chấn chỉnh gửi đến các đơn vị liên quan.

Ngày 9-3, ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi đến các cơ sở đào tạo lái xe và thanh tra giao thông về việc tăng cường công tác kiểm tra xe tập lái dạy thực hành lái xe trên đường.

Theo đó, thời gian qua, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo lái xe, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, xe tập lái để phục vụ công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu học lái xe của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay, trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 61C có rất nhiều xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh và xe tập lái thuộc các cơ sở đào tạo của các tỉnh lân cận tham gia dạy thực hành lái xe trên đường rất đông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thời gian gần đây, Thanh tra giao thông vận tải đã kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp xe tập lái dạy thực hành lái xe trên đường không đảm bảo quy định.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và đảm bảo an toàn sự đi lại cho người dân, Sở GTVT Hậu Giang đề nghị Thanh tra sở, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện một số việc: Đối với các cơ sở đào tạo lái xe, có trách nhiệm chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe phải nâng cao trách nhiệm trong công tác giảng dạy, thường xuyên bảo trợ tay lái cho học viên trong suốt quá trình học. Xe tập lái ngoài việc chạy đúng tuyến đường tập lái được ghi trong giấy phép xe tập lái, đồng thời phải phù hợp với tiến độ và kế hoạch giảng dạy mà cơ sở đào tạo đã xây dựng, chạy đúng làn đường, phần đường và tuân thủ đúng tốc độ, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, theo dõi quá trình hoạt động của xe tập lái ở đơn vị mình. Nếu phát hiện trường hợp xe tập lái dạy thực hành lái xe trên đường không đúng quy định, phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Đối với Thanh tra giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hậu Giang và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện kiểm tra các xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh và xe tập lái thuộc các cơ sở đào tạo của các tỉnh lân cận tham gia dạy thực hành lái xe trên đường. Đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 61C, kiên quyết xử lý các trường hợp vị phạm theo quy định.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, so với năm 2021, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, tuy nhiên trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông làm 59 người chết, 14 người bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh yêu cầu trong năm 2023, các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là phải kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ khi tham gia giao thông…