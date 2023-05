HBC bị hạn chế giao dịch từ ngày 23-5

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định nên từ ngày 23-5, cổ phiếu HBC bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định chuyển cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 23-5. Theo đó, cổ phiếu HBC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định. Đồng thời, cổ phiếu HBC tiếp tục bị giữ ở diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 2022.

Trước đó, giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính khiến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, HBC cho biết thời gian qua, công tác quản trị nội bộ của công ty phát sinh một số vấn đề. Bên cạnh đó, tình hình thị trường bất động sản và tài chính biến động; hàng loạt công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành từ chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thanh - quyết toán. Điều này đã ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

HBC cho biết sẽ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022 chậm nhất vào ngày 30-5; đồng thời công bố Báo cáo thường niên 2022 theo quy định.

Trong phiên giao dịch ngày 17-5, cổ phiếu HBC có giá chốt phiên giảm kịch sàn xuống còn 8.660 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 263.000 cổ phiếu và trắng bên mua.