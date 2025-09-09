HDBank đồng hành ngành y tế dự phòng với Kiosk thông minh tại Viện Pasteur

Ngày 9-9, HDBank chính thức triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TPHCM (167 Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM), góp phần bổ sung tiện ích công nghệ mới, giúp quy trình khám chữa bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm nhanh chóng và thuận lợi hơn cho người dân.

Viện Pasteur TPHCM, thành lập năm 1891 và trực thuộc Bộ Y tế, là một trong những cơ sở đầu ngành về y tế dự phòng, nghiên cứu vi sinh, tiêm chủng, chẩn đoán và xét nghiệm.

Chỉ với 1-2 phút thao tác, người dân có thể hoàn tất quy trình từ đăng ký khám đến thanh toán, hạn chế chờ đợi và giúp Viện vận hành hiệu quả hơn

Với quy mô và uy tín của Viện, việc triển khai Kiosk y tế thông minh tại đây mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân: giảm tải cho Viện, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình khám chữa bệnh. Chỉ với 1-2 phút thao tác, người dân có thể hoàn tất quy trình từ đăng ký khám đến thanh toán, hạn chế chờ đợi và giúp Viện vận hành hiệu quả hơn.

Việc triển khai Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur mang lại nhiều thuận lợi cho người dân

Trong giai đoạn 1, Viện Pasteur TPHCM và HDBank đưa vào vận hành hệ thống tiếp đón y tế thông minh phục vụ đăng ký xét nghiệm, tiêm chủng và khám đa khoa qua hệ thống Kiosk tự phục vụ và ứng dụng di động.

Đến nay, HDBank đã hoàn thiện triển khai Kiosk tại hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc và hướng đến mục tiêu hoàn thành 1.001 Kiosk vào cuối năm 2025

Các giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai đồng bộ nhiều phân hệ: hệ thống quản lý kết quả xét nghiệm; tiêm chủng và khám đa khoa với tra cứu trực tuyến; hệ thống quản lý xét nghiệm nước và thực phẩm; hệ thống quản lý đào tạo; và IOC cho Ban lãnh đạo theo dõi toàn diện hoạt động của Viện. Các phân hệ này dự kiến được mở rộng từ quý 4-2025.

Phát biểu tại lễ ra mắt và chính thức vận hành hệ thống này, PGS.TS.BS CKII Nguyễn Vũ Trung, Viện Trưởng Viện Pasteur TPHCM chia sẻ: “Viện Pasteur TPHCM luôn là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, tiêm chủng, chẩn đoán và xét nghiệm. Việc hợp tác cùng HDBank để triển khai Kiosk y tế thông minh là bước đi chiến lược, giúp chúng tôi bổ sung thêm công cụ hiện đại nhằm tiếp tục tối ưu quy trình tiếp đón, đăng ký và thanh toán, giảm tải cho bệnh viện, đồng thời giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức, qua đó có thêm những trải nghiệm tốt hơn trong quá trình khám chữa bệnh”.

Đại diện PC06, Công an TPHCM, HDBank, Viện Pasteur tại Lễ ra mắt và chính thức vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh sáng nay, 9-9, tại Viện Pasteur

Kiosk y tế thông minh MEDIPAY là sáng kiến do HDBank tiên phong triển khai từ năm 2024, phối hợp cùng Bộ Công an và Bộ Y tế thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, HDBank đã hoàn thiện triển khai Kiosk tại hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc và hướng đến mục tiêu hoàn thành 1001 Kiosk vào cuối năm 2025.

Việc đưa vào vận hành Kiosk tại Viện Pasteur tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của HDBank trong đồng hành cùng ngành y tế dự phòng, đồng thời hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện - tài chính cộng đồng, đưa dịch vụ tài chính và tiện ích số đến gần hơn với đời sống, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

PHAN TÚ