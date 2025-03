Hệ tiện ích “khủng” của K-Home New City

Sở hữu 10 công viên và hơn 35 tiện ích hiện đại, K-Home New City - Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam – giống như một thành phố thu nhỏ có thể đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Phối cảnh tiện ích hồ bơi kết hợp công viên của K-Home New City

Quy hoạch như thành phố thu nhỏ

Theo quan niệm thông thường, nhà ở xã hội thường gắn liền với diện tích nhỏ, tiện ích hạn chế và vị trí xa trung tâm. Tuy nhiên, K-Home New City đang phá vỡ những định kiến đó bằng cách kiến tạo một đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore hiện đại, đồng bộ và tiện nghi vượt trội.

K-Home New City có quy mô 26,69ha bao gồm năm phân khu đặt tên theo các loài hoa Bằng Lăng, Lát Hoa, Ngọc Lan, Hoàng Lan và Giáng Hương, cung cấp cho thị trường 1.656 căn nhà phố thấp tầng và ba tòa tháp 19 tầng với 1.654 căn hộ. Đáng chú ý, K-Home New City được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% lượng điện, nước và giảm khí phát thải trong quá trình sử dụng. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội hiếm hoi trên cả nước và đầu tiên tại Bình Dương phát triển theo EDGE.

Quan tâm kiến tạo môi trường sống chất lượng cho cư dân, chủ đầu tư còn nghiên cứu mô hình đô thị xanh của Singapore để áp dụng tại K-Home New City. Cụ thể, dự án sở hữu đến 10 công viên chủ đề bao quanh với tổng diện tích mảng xanh lên đến hơn 7,1ha, một con số vô cùng ấn tượng. Chưa kể giữa các block căn hộ đều có các công viên nhỏ mang đến sự xanh mát và không khí trong lành.

Đặc biệt, K-Home New City sở hữu hơn 35 tiện ích hiện đại, bao gồm phố thương mại - ẩm thực; trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School; 2 hồ bơi; 6 sân pickleball; 2 sân bóng đá; sân tennis; clubhouse kết hợp nhà hàng và café; khu BBQ; nhà thiền; phòng y tế; khu sinh hoạt cộng đồng; khu check-in; lối dạo bộ… Có thể khẳng định K-Home New City được quy hoạch như một thành phố thu nhỏ, chỉ cần vài bước chân là cư dân sẽ tiếp cận và sử dụng những tiện ích đa dạng, phong phú. Ngay cả các dự án nhà ở thương mại cũng khó hy sinh quỹ đất để kiến tạo hệ tiện ích “khủng” như vậy.

Một điểm mạnh nổi bật khác của K-Home New City là sở hữu nhiều mẫu nhà phố khác nhau và tất cả đều được thiết kế tinh tế, màu sắc trang nhã, tăng cường tiếp xúc với thiên nhiên, đồng thời sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Ở mỗi mẫu nhà, chủ đầu tư còn đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra nhiều phương án bố trí công năng khác nhau để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và sở thích riêng.

Không gian sống tràn ngập mảng xanh tại K-Home New City

Giá trị cộng hưởng từ vị trí lõi trung tâm

Thời điểm này, K-Home New City là dự án lớn nhất đang triển khai ngay khu vực lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đây chính là trung tâm phát triển năng động và hiện đại nhất của tỉnh Bình Dương với tòa tháp đôi trung tâm hành chính tập trung, công viên 75ha, trung tâm hội nghị - triển lãm tỉnh Bình Dương, Trung tâm thương mại WTC Gateway lớn nhất Việt Nam kết hợp depot metro Bến Thành – Suối Tiên – Thành phố mới Bình Dương, cao ốc WTC Tower. Các trung tâm thương mại sầm uất và hệ thống trường học quốc tế cũng đang hoạt động sôi nổi tại khu vực này như AEON Mall, Hikari Complex; trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trường Quốc tế Singapore, trường Quốc tế Việt Hoa…

K-Home New City tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, cách tòa tháp đôi trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương chỉ khoảng 5km.

Đặc biệt, hiện nay rất nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đang đặt trụ sở hoặc triển khai dự án kinh doanh tại thành phố mới Bình Dương, tạo nên không khí giao thương vô cùng nhộn nhịp. Có thể kể đến như Becamex, Kim Oanh Group, CapitaLand, Mapletree, Sembcorp… Tất cả cộng hưởng mang đến tiềm năng lớn cho K-Home New City không chỉ về tiện ích hay sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày mà cả giá trị gia tăng của bất động sản.

Với tầm nhìn dài hạn, K-Home New City không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn góp phần thay đổi nhận thức về nhà ở xã hội tại Việt Nam. Dự án tiên phong trong việc định hình một chuẩn sống mới, nâng tầm giá trị sống cho người Việt và mang đến một giải pháp nhà ở bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

Nhờ những giá trị vượt trội về vị trí, tiện ích, thiết kế và tiềm năng phát triển, không khó hiểu khi K-Home New City đang trở thành dự án được săn đón nhất tại thị trường Bình Dương. Với chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu chốn an cư mơ ước với mức giá hợp lý chỉ từ 789 triệu đồng/căn hộ và 2,610 tỷ đồng/căn nhà phố. Riêng với khách hàng mua căn hộ, chỉ cần thanh toán 160 triệu đồng là có thể nhận nhà vào ở, sau đó trả góp hàng tháng với mức chi phí tương đương tiền thuê nhà. Theo kế hoạch, khu nhà phố thấp tầng của K-Home New City sẽ hoàn thành và bắt đầu bàn giao từ tháng 10-2025.

