Hết bẻ còi

- Sở GTVT TPHCM vừa cho biết chuyện đáng mừng về giao thông. Sau 1 năm thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động để xử phạt vi phạm hành chính (phạt nguội đối với xe quá tải), số vụ vi phạm đã giảm 93% so với lúc chưa triển khai.

- Giảm xe quá tải sẽ giúp cầu đường đỡ xuống cấp nhanh, xài bền hơn. Nữa, khi chủ xe và tài xế sợ bị phạt, họ cũng không dám lươn lẹo làm bậy. Và về khía cạnh tuân thủ pháp luật, ngăn chặn quá tải từ gốc cũng làm giảm mạnh nạn tiêu cực từ chính đội ngũ cảnh sát, thanh tra giao thông. Nhưng vậy là hết rối?

- Chưa. Vì dữ liệu chưa đồng bộ, nên vẫn có chủ xe không đồng ý kết quả cân. Chuyện nữa là vi phạm ở địa phương này mà doanh nghiệp ở địa phương khác nên mất thêm thời gian, chi phí xác minh. Ngay cả trang thông tin của Cục Đăng kiểm cũng thiếu sót, nên thông báo vi phạm không tới được chủ xe. Những trục trặc này phải chỉnh sửa liền để thực thi pháp luật cho rốt rẻng.

- Qua camera giao thông, nhiều trường hợp vi phạm luật cũng bị cảnh sát phát hiện và xử phạt nghiêm. Dùng thiết bị tự động theo dõi hành vi, làm sai bậy là có bằng chứng rõ ràng. Công nghệ giúp loại bỏ yếu tố can thiệp của con người, rất minh bạch. Khỏi gọi cho anh Ba chú Bảy chị Tư, trật tự giao thông chuyển biến cũng do hết ai can thiệp để bẻ còi.

TƯ QUÉO