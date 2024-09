H’Hen Niê, Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh hóa nàng thơ trong BST mới của Lê Thanh Hòa

Bộ ảnh thời trang giới thiệu Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2024 diễn ra tại Ninh Bình có sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê, Ngọc Châu và Bùi Xuân Hạnh. Đây là lần đầu tiên ba thế hệ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng góp mặt vào bộ ảnh thời trang nằm trong BST Le Thanh Hoa Fall-Winter 2024 của NTK Lê Thanh Hòa.

Bộ ảnh được thực hiện tại Khê Cốc - Quần thể di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình) khiến người hâm mộ nao lòng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, thời trang và con người Việt Nam

Chỉ vài ngày nữa, chặng đầu tiên cuộc thi Thế vận hội Sắc đẹp quốc tế Miss Cosmo 2024 sẽ chính thức khởi tranh tại Việt Nam với điểm đến đầu tiên Hà Nội - Ninh Bình. Trong đó, đêm diễn Fashion Show Hello Cosmo from Vietnam diễn ra tại Khê Cốc vào ngày 17-9. Trong khuôn khổ chương trình, chiều 6-9, Miss Cosmo công bố bộ ảnh thời trang khởi động cho show diễn. Đảm nhận vị trí “nàng thơ” là ba nàng hậu nổi tiếng.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa Việt, BST mang vẻ đẹp rực rỡ, lung linh như gấm, như hoa được kết tinh từ sự phát triển của non sông, cội nguồn dân tộc. Thông qua BST này, NTK tôn vinh những điều tuyệt vời thuộc về văn hóa, làng nghề truyền thống và danh lam thắng cảnh Việt Nam, tạo nên những bộ trang phục vừa đậm chất Việt vừa phù hợp với xu hướng thời trang thế giới.

Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam là sự kết hợp lần đầu giữa NTK Lê Thanh Hoà, đạo diễn Long Kan và Unimedia, dưới sự chỉ đạo của Sở VH-TT Ninh Bình và sự đồng hành từ Quần thể di sản Thế giới Tràng An.

>> Hình ảnh trong BST của Lê Thanh Hòa:

TIỂU TÂN