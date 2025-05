Hiểm họa sau làn khói mỏng

Nguyên nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang nằm trong tốp 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới, đặc biệt là nam giới. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành tại Việt Nam là 42,3%, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, chỉ sau Indonesia và Lào.

Thuốc lá chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây nên 25 loại bệnh như ung thư, tim mạch, các bệnh về hô hấp và sinh sản. Khi một người hút thuốc, khói thuốc lan tỏa và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả những người xung quanh, dù họ không hút thuốc.

Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật, tử vong sớm, cũng như chi phí y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc hút thuốc lá chủ động và cả thụ động làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, gây tử vong hàng đầu. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, bên cạnh thuốc lá truyền thống, trên thị trường xuất hiện các loại thuốc lá mới gồm: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, và sản phẩm lai giữa 2 loại này.

Mặc dù chưa được phép nhập khẩu, bán và quảng cáo nhưng tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới vẫn đáng lo ngại, nhất là ở các khu vực thành thị. Chưa kể việc lợi dụng các sản phẩm thuốc lá mới để trà trộn ma túy khiến nhiều người phải nhập viện vì ngộ độc, loạn thần.

Hút thuốc lá có thể khiến tổn thương phổi cấp, dẫn đến tử vong, bị thương, ngộ độc do quá liều nicotin (chất gây nghiện) và ngộ độc các chất ma túy được pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử.

Hút thuốc lá điện tử có thể gây các bệnh về hô hấp, tim mạch, ung thư, bệnh răng miệng và bỏng do nổ pin, cháy thiết bị. Đặc biệt, phụ nữ mang thai hút thuốc lá điện tử có thể gây nguy hiểm cho thai nhi (gây hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh hay những dị tật thính giác và béo phì ở trẻ em, giãn phế quản ở trẻ sơ sinh).

“Tất cả các loại thuốc lá đều có hại cho sức khỏe. Việc có thêm các loại thuốc lá mới còn làm gia tăng thêm gánh nặng bệnh tật cho người dân, làm trầm trọng thêm các vấn đề y tế công cộng”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cảnh báo.

Thống kê của WHO cho thấy, mỗi năm Việt Nam có ít nhất 100.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.

Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108 ngàn tỷ đồng mỗi năm (tương đương 1,14% GDP). Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia.