Bình Định: Quyết liệt xử lý gian lận thương mại, hàng giả

Vừa qua, tại Hội nghị tăng cường quản lý nhà nước để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã đưa ra các chỉ đạo và nhấn mạnh tuyệt đối không bao che, dung túng, sẵn sàng xử lý nghiêm các vi phạm.

Chuyển hồ sơ sang công an nếu vi phạm

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh này phải mở đợt cao điểm để đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - buôn bán hàng giả, hàng vi phạm bản quyền và hàng hóa không rõ nguồn gốc. Bên cạnh tập trung khu vực đô thị, cần mở rộng chiến dịch ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng giáp ranh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị kiểm tra 2 vấn đề về hàng hóa là nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. “Tôi yêu cầu chúng ta tập trung làm trong một tháng để có báo cáo UBND tỉnh. Đề nghị Sở Công thương tỉnh làm nghiêm việc này và truy tận gốc. Nếu phát hiện hàng hóa đó có vấn đề thì cần chuyển ngay qua Công an tỉnh để điều tra, xử lý nghiêm", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định, nhận định, tình hình buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ hàng cấm, hàng giả đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính và an toàn thực phẩm. Tới đây, lực lượng công an các địa phương sẽ tổng rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân, hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm để đấu tranh. Những vụ việc điển hình sẽ được tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhằm tạo tính răn đe.

Đại diện Công an tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị

Nâng chất công tác kiểm tra, phát hiện hàng giả

Theo báo cáo của Sở Công thương, năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 679 vụ, xử lý 314 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng này đã kiểm tra 5 vụ, xử lý 3 vụ, với số tiền xử phạt 16 triệu đồng, trị giá tang vật buộc tiêu hủy hơn 19 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa ở Bình Định. Ảnh: CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố 5 vụ án với 5 bị can về hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm; 1 vụ án về sản xuất hàng giả. Riêng trong tháng 4-2025, công an đã xử lý 2 vụ tàng trữ, buôn bán hơn 12.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt truy quét, phát hiện và xử lý hành chính 121 vụ gian lận thương mại trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách trên 988 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định vừa phát hiện, thu giữ 4 tấn đường không có giấy tờ

Ông Phạm Đắc Hổ, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XIII đề xuất, cần tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức; đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Ông Phạm Đắc Hổ phát biểu

Đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh Bình Định cũng thống nhất yêu cầu cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để bảo vệ quyền lợi, an toàn cho người tiêu dùng tại địa bàn.

Ra quân kiểm soát sữa giả, thuốc giả Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng, phụ gia, hương liệu… Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định “Đến thời điểm hiện tại, Bình Định vẫn chưa phát hiện sữa giả, thuốc giả”, ông Hùng thông tin và khuyến cáo đến người dân, các cơ sở kinh doanh cần hết sức thận trọng, chỉ nên mua bán tại những nơi uy tín, được cấp phép.

NGỌC OAI