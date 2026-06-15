Hiến kế phòng ngừa bạo lực học đường

Để những áp lực, xung đột tuổi học trò không biến thành bạo lực, nhà trường cần những giải pháp lắng nghe thay vì áp đặt. Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” là một trong số đó, ra đời kịp thời, như một diễn đàn lan tỏa tiếng nói của học sinh.

Lê Hoàng Tú Uyên, học sinh lớp 10CV, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh) đạt giải khuyến khích cuộc thi về phòng, chống bạo lực học đường

Tháo “ngòi nổ” cảm xúc tiêu cực

Em Đỗ Trần Như Thảo, Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Gò Vấp, TPHCM), chia sẻ từng chứng kiến bạn của mình bị bạn học cùng lớp lấy sách quăng xuống đất rồi đạp lên. Một bạn khác bị cô lập chỉ vì vào lớp không chịu gỡ bỏ khẩu trang. Nhiều trường hợp khác xuất phát từ việc bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó đã bị số đông làm tổn thương. Từ thực tế quan sát được, Như Thảo cho rằng, khi gặp áp lực hoặc cảm xúc tiêu cực, các bạn nên tìm nơi giải tỏa hoặc tìm người để chia sẻ, tránh để cảm xúc dồn nén lâu ngày như quả bóng căng tròn sẽ “nổ” bất cứ lúc nào.

Với suy nghĩ đó, nữ sinh này đề xuất nhiều giải pháp giúp học sinh giải tỏa tâm lý tiêu cực như: trường học duy trì hình thức phát thanh vào giờ ra chơi để lan tỏa lời hay ý đẹp, những bài hát hay về tình cảm bạn bè; góc “hạ nhiệt” cảm xúc tại thư viện, vườn cây xanh cho học sinh nghe nhạc, đọc sách, ngồi thiền để giảm bớt cảm xúc nóng giận, khi nào bình tĩnh mới trở lại lớp. Trong từng lớp học, thầy cô xây dựng “cây yêu thương” để học sinh viết ra những suy nghĩ, tâm tư của mình, treo lên cây cho thầy cô và bạn bè cùng đọc. Như Thảo cũng đề xuất các trường xây dựng mô hình “đồng hành tâm lý” giữa học sinh với học sinh. Khi gặp tình huống không biết cách xử lý, học sinh có thể tìm đến một người bạn mình tin tưởng để được chia sẻ, giải tỏa tâm lý trước khi nhờ trợ giúp của thầy cô và bố mẹ.

Theo Lê Hoàng Tú Uyên, lớp 10CV, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phường An Khánh, TPHCM, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, bạo lực ngôn từ trên mạng trở thành thói quen xấu của nhiều bạn trẻ. Hiện nay nhiều trường học thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động phong trào về chủ đề bạo lực học đường nhưng không phải học sinh nào cũng lắng nghe và tham gia.

Tú Uyên đề xuất fanpage Đoàn trường tăng cường đăng tải video về tâm lý tuổi học trò, các vấn đề tâm lý học sinh cấp THPT thường gặp phải. Tổ chức thêm hoạt động tư vấn tâm lý để những học sinh sống khép kín có thể tìm kiếm trợ giúp gián tiếp qua hình thức ẩn danh. Hầu hết học sinh hiện nay đều dùng mạng xã hội. Các bạn muốn giữ hình ảnh đẹp trên mạng nhưng ngại nói ra những góc khuất của bản thân nên đây là cách giúp các bạn sử dụng mạng xã hội một cách kín đáo, có ích hơn.

Nâng cao trách nhiệm của mỗi học sinh

Cô Phạm Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3, Trường Tiểu học Kim Đồng, đánh giá cao ý tưởng giải tỏa cảm xúc tiêu cực để góp phần giảm thiểu bạo lực học đường. Khi tâm lý đang nóng nảy, học sinh khó tiếp thu lời khuyên của thầy cô và bạn bè. Trái lại, khi cảm xúc tiêu cực qua đi, các em sẽ lắng nghe một cách hiệu quả hơn.

Đối với học sinh ở các bậc học lớn hơn, theo cô Nguyễn Thị Mỹ Trang, giáo viên Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, dù các trường đều có phòng tư vấn tâm lý học đường nhưng nhu cầu chia sẻ của học sinh rất đa dạng. Vì vậy, nên có thêm nhiều kênh chia sẻ khác giúp giải tỏa áp lực, cảm xúc tiêu cực cho học sinh như fanpage đoàn trường, tổ chức đoàn/đội, câu lạc bộ năng khiếu dành cho học sinh…

TS Giang Thiên Vũ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM, gợi mở thêm, học sinh thường dễ bị chi phối bởi cảm xúc và môi trường xung quanh, khả năng tự kiểm soát còn hạn chế. Vì vậy, người lớn nên giúp học sinh hiểu rõ hậu quả của hành vi chưa phù hợp; tạo không gian và thời gian cho các em bình tĩnh lại; giao nhiệm vụ mang tính khắc phục hậu quả như dọn dẹp, sửa lỗi... Những cách này giúp bạn trẻ học được kỹ năng tự kiểm soát và chịu trách nhiệm.

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả vòng toàn quốc Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" lần thứ III năm 2026. Theo đó, TPHCM có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Tại TPHCM, cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức đã nhận hơn 920.000 tác phẩm dự thi của học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT. Qua vòng tuyển chọn cấp cơ sở, 2.184 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia tranh tài tại vòng thi cấp thành phố. Sở GD-ĐT TPHCM đã trao giải thưởng cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất ở nhiều thể loại.

THU TÂM