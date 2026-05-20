Bạo lực học đường, áp lực thi cử sẽ lên sóng phim "giờ vàng" VTV

Khai thác đời sống học đường với áp lực thành tích, các mối quan hệ phức tạp của tuổi mới lớn, phim truyền hình dài tập Phía bên kia thành phố sẽ lên sóng "giờ vàng” của VTV1 từ ngày 27-5.

"Phía bên kia thành phố" là một trong rất ít phim truyền hình khai thác đề tài học đường. Ảnh: DƯƠNG NGUYỄN

Với cách kể chuyện đan xen giữa nhịp sống học đường và những xung đột tâm lý, Phía bên kia thành phố phản ánh bức tranh tuổi trẻ nhiều biến động, nơi tình bạn, áp lực và bi kịch cùng tồn tại trong giai đoạn trưởng thành.

Phía bên kia thành phố khai thác vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn, mảng đề tài ít khi phim truyền hình đề cập tới. Phim do NSƯT Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Võ Hoài Vũ (Đi giữa trời rực rỡ), Thái Vũ và Minh Tiệp (cặp bố con oan gia trong Cha tôi người ở lại), Khánh Linh (Về nhà đi con), Ali Thục Phương (Cách em 1 milimet)...

Những câu chuyện về áp lực thành tích, mối quan hệ gia đình, bè bạn của tuổi mới lớn được khai thác sâu. Ảnh: DƯƠNG NGUYỄN

Phim lấy bối cảnh khu phố lao động ven đô, xoay quanh 2 nhân vật chính Cương và Khuê. Cương có tính cách bộc trực, nóng nảy, học lực không nổi bật nhưng giàu tình nghĩa, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè. Khuê là học sinh giỏi toán, sống khép kín, ít giao tiếp, thường xuyên bị cô lập trong môi trường học đường nhiều cạnh tranh.

Bộ phim phản ánh áp lực thành tích, sự kỳ vọng từ gia đình và những tác động tâm lý âm thầm đối với học sinh. Tác phẩm khai thác sâu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong quá trình trưởng thành của trẻ. Sai lầm của học sinh tạo ra hệ lụy lan rộng, ảnh hưởng đến quan hệ giữa các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người từng là bạn thân nhưng bị đẩy về hai phía sau biến cố.

Trailer "Phía bên kia thành phố". Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam cung cấp

