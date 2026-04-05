Giáo dục

Đẩy lùi bạo lực học đường từ nét vẽ của học sinh tiểu học

SGGPO

Bạo lực học đường và những rủi ro trên không gian mạng luôn là mối lo ngại lớn của toàn xã hội. Thế nhưng, thay vì truyền đạt qua những bài thuyết giảng khô khan, Trường Tiểu học Phước An (TPHCM) đã chọn một hướng đi đầy màu sắc và nhân văn. 

Thông qua Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026 (diễn ra vào trung tuần tháng 3), các em học sinh đã tự biến mình thành những "đại sứ" tuyên truyền nhí.

Với chất liệu tự do trên khổ giấy A3, các họa sĩ nhí đã thỏa sức sáng tạo và "kể chuyện" qua từng bức tranh. Các tác phẩm bám sát hai chủ đề thời sự: Phòng ngừa bạo lực học đường và Phòng ngừa rủi ro, bắt cóc trên không gian mạng. Người xem có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh mang tính biểu tượng cao như "chiếc khiên bảo vệ", "bàn tay ngăn chặn bắt nạt", hay những lời nhắc nhở chân phương về việc bảo mật thông tin, không xem clip xấu độc trên Internet.

Bằng những nét vẽ ngây thơ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc, các em đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, trong trẻo về khát vọng được học tập và phát triển trong một môi trường giáo dục an toàn, chan chứa tình yêu thương.

>>> Dưới đây là các bài vẽ xuất sắc, sáng tạo nhất của các em học sinh Trường Tiểu học Phước An:

z7693849163233-adcd9039075ec1a07197e8062ca803be-482-8753.jpg
z7693849484513_474f1f75511cbf549640105e100e9923.jpg
z7693850217589_e697a608a888a68147508e899da7f4fd.jpg
z7693850722411_51b07c7ea09a0280cbdc0a85486f2f54.jpg
z7693852875648_de1350bf0ab633edbb9836d77b1232fe.jpg
THU HƯƠNG

