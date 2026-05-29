Trao giải cuộc thi sáng kiến của học sinh về phòng chống bạo lực học đường

Chiều 29-5, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" lần thứ III năm 2026.

Trao giải cho những học sinh đạt giải thưởng cao của cuộc thi

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực cũng như tinh thần triển khai cuộc thi nghiêm túc, sáng tạo của Sở GD-ĐT TPHCM.

Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được; nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả; tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho học sinh. Tôi mong tất cả học sinh tham dự cuộc thi sẽ tiếp tục là những đại sứ lan tỏa thông điệp nói "không" với bạo lực học đường, biết yêu thương và chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt, cùng chung tay xây dựng trường học hạnh phúc (Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT)

Về phía Sở GD-ĐT TPHCM, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang, cho biết, cuộc thi sáng kiến về phòng chống BLHĐ nhằm tạo ra diễn đàn cho học sinh nói lên suy nghĩ, ước mơ của mình về môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

"Tôi đề nghị các cơ sở giáo dục không xem cuộc thi là một hoạt động phong trào đơn lẻ mà trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong nhà trường để duy trì hiệu quả lan tỏa một cách bền vững. Trong đó, các trường tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn học đường, tăng cường các buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại giữa học sinh với ban giám hiệu để tạo môi trường học tập dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh.

Riêng với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tôi đề nghị các thầy cô sử dụng phương pháp giáo dục tích cực, nói "không" với bạo lực; thường xuyên lắng nghe, đồng hành, chia sẻ với học sinh để kịp thời giải quyết những vấn đề các em đang gặp phải", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu.

Năm nay, cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" nhận hơn 920.000 tác phẩm dự thi của học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT.



Qua vòng tuyển chọn cấp cơ sở, 2.184 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng thi cấp thành phố.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các sáng kiến năm nay của học sinh được đánh giá cao ở tính thực tiễn, khai thác nhiều góc nhìn mới mẻ, sắc bén.

So với hai mùa thi các năm trước, cuộc thi năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy của học sinh. Các em không còn đóng vai trò là người quan sát mà đã trở thành người kiến tạo giải pháp. Nhiều bài dự thi không chỉ là tranh vẽ hay bài viết mà đã trở thành cam kết hành động cụ thể của bản thân các em nhằm góp phần tạo ra "trường học hạnh phúc".

Một trong các tác phẩm đạt giải ba của cuộc thi

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất. Những tác phẩm đạt giải thưởng cao sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng thi cấp toàn quốc.

Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 10C04, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) - học sinh được trao giải nhất ở bảng thi dành cho học sinh cấp THPT, chia sẻ tại lễ trao giải: "Môi trường mạng khiến học sinh trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ, song cũng có thể trở thành công cụ giúp chúng em lan tỏa những điều tích cực và tử tế. Em tin tưởng khi nhiều điều tử tế được góp nhặt và lan tỏa sẽ tạo ra môi trường học đường tích cực, mỗi học sinh trở thành nhân tố riêng với đầy đủ bản sắc, tạo nên môi trường học tập giàu lòng nhân ái và sẻ chia".

THU TÂM