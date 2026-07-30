Hỗ trợ học nghề: Mở lối việc làm bền vững cho người thất nghiệp

Thông qua chính sách hỗ trợ học nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã và đang giúp hàng ngàn người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có cơ hội nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và sớm quay trở lại thị trường lao động. Số lượng người đăng ký học nghề ngày càng tăng, tập trung ở các ngành nghề doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao, phản ánh xu hướng chủ động trang bị kỹ năng để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Người lao động thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời được tư vấn, giới thiệu việc làm và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Chọn học nghề để sớm có việc làm

Thị trường lao động liên tục biến động khiến nhiều người sau khi mất việc không chỉ lựa chọn chờ cơ hội tuyển dụng mà chủ động học thêm nghề mới để nâng cao kỹ năng. Chính sách hỗ trợ học nghề dành cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vì thế ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian thất nghiệp và tăng cơ hội tìm được công việc phù hợp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, từ ngày 1-1 đến 25-7-2026, Trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 3.864 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề; đồng thời trình Sở Nội vụ ban hành 3.666 quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhu cầu học nghề tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy người lao động ngày càng chủ động đầu tư kỹ năng để nâng cao khả năng tìm việc.

Trong danh mục các ngành nghề đào tạo, người lao động lựa chọn đa dạng các ngành, nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Nhiều người ưu tiên các lĩnh vực dịch vụ, ngoại ngữ, logistics, công nghệ thông tin và kỹ năng lái xe nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội việc làm. Cụ thể, đào tạo lái xe hạng B có 766 người đăng ký, chiếm 25,81% tổng số quyết định hỗ trợ; kỹ thuật pha chế, phục vụ đồ uống và chế biến món ăn có 485 người (16,34%); phiên dịch tiếng Hoa thương mại 410 người (13,81%); lái xe nâng hàng 286 người (9,63%) và tin học văn phòng 108 người (3,63%). Việc lựa chọn các ngành, nghề trên cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến những khóa đào tạo có tính ứng dụng cao, thời gian học phù hợp và khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh xu hướng chủ động đầu tư vào kỹ năng nghề để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động.

Nâng kỹ năng, tăng cơ hội việc làm

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, hỗ trợ học nghề không chỉ giúp người lao động bổ sung kỹ năng mới mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia tuyển dụng. Đây là một trong những chính sách quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng thất nghiệp kéo dài, đồng thời tạo nền tảng để người lao động chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống.

Lao động thất nghiệp tham gia lớp đào tạo nghề Nấu ăn đãi tiệc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM sau khi được TT tư vấn, giới thiệu chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện sớm quay trở lại thị trường lao động

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, cho biết việc tư vấn học nghề luôn được thực hiện song song với tư vấn việc làm nhằm giúp người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân cũng như nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

Bà Thục cho biết thêm, những ngành nghề được nhiều lao động lựa chọn trong thời gian qua đều là các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực ổn định, thời gian đào tạo phù hợp và khả năng tìm được việc làm sau khi hoàn thành khóa học khá cao. Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để cập nhật nhu cầu nhân lực, từ đó định hướng nghề nghiệp sát với thực tế, giúp người học sau khi hoàn thành khóa đào tạo có thêm cơ hội tìm được công việc phù hợp. Việc tăng cường kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ giới thiệu việc làm sau đào tạo đang được Trung tâm đẩy mạnh.

Là một trong những người tham gia chương trình hỗ trợ học nghề, anh Trần Văn Minh cho biết sau khi nghỉ việc tại một doanh nghiệp sản xuất ở KCN VSIP 1, anh đã đăng ký khóa học lái xe nâng hàng. “Được Nhà nước hỗ trợ học phí nên tôi mạnh dạn học nghề mới. Tôi hy vọng sau khi hoàn thành khóa học sẽ sớm tìm được công việc ổn định để có thu nhập nuôi gia đình”, anh Minh chia sẻ.

Các chuyên gia về lao động - việc làm nhận định, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng tay nghề và kỹ năng thực hành, việc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn giúp người lao động nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp khi cần thiết. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Có thể thấy, hỗ trợ học nghề không chỉ là chính sách an sinh mà còn là giải pháp đầu tư cho nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp và phát triển thị trường lao động bền vững.

Thực tế cho thấy, chính sách hỗ trợ học nghề đang từng bước trở thành cầu nối giữa người lao động và thị trường lao động. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, mở rộng danh mục ngành nghề đào tạo theo nhu cầu nhân lực, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và đẩy mạnh giới thiệu việc làm sau đào tạo sẽ góp phần phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, người lao động không chỉ vượt qua giai đoạn mất việc mà còn có thêm cơ hội xây dựng việc làm ổn định, bền vững trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

“Hỗ trợ học nghề là một trong những chính sách quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động nâng cao kỹ năng và sớm quay trở lại thị trường lao động. Trung tâm luôn tư vấn để người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời bám sát nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng có việc làm sau đào tạo”. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

VĂN SƠN