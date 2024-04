HIFF 2024: Vì đâu vắng bóng phim Việt?

Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF nêu lý do về “điểm rơi” khi thời điểm diễn ra LHP không trùng với lịch ra mắt của các phim Việt.

Ông cho biết, thường các phim Việt sẽ chọn ra mắt vào thời điểm cuối năm để có nhiều cơ hội về doanh thu phòng vé. Do đó, hiện tại khá nhiều dự án phim Việt đang trong giai đoạn sản xuất và làm hậu kỳ. “Mặc dù trên sân nhà nhưng chúng tôi cũng rất khắt khe về mặt chất lượng. Bởi vì chúng tôi xác định đây là LHP quốc tế nên phải tạo ra sự công bằng chung. Do đó, những bộ phim nào không đủ chất lượng, chúng tôi cũng không cố gắng đưa vào các hạng mục tranh giải”, ông Toàn cho biết.

Đồng thời, ông cũng tin tưởng năm sau sẽ có nhiều phim Việt xuất hiện tại HIFF.

Ông Phạm Minh Toàn chia sẻ về lý do vắng bóng phim Việt trao giải tại HIFF năm nay

Đối với trường hợp bộ phim Ầu ơ ví dầu (tựa tiếng Anh: Rock-a-Bye Baby) của đạo diễn Lê Bình Giang, ban đầu phim có tên trong danh sách tranh giải hạng mục phim Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong công bố chính thức sau đó của ban tổ chức đã không có tên bộ phim.

Trả lời về vấn đề này, ông Toàn cho biết có nhiều lý do: “Phim của Lê Bình Giang đã từng trình chiếu ở một LHP khác ở nước ngoài mà chưa qua khâu xin phép với Cục Điện ảnh. Do đó, chúng tôi tôn trọng ý kiến của các cơ quan chuyên môn khi các bộ phim không đủ tiêu chí sẽ phải loại ra khỏi danh sách vòng sơ loại”.

Theo quy định, đối với hai hạng mục tranh giải dành cho phim truyện, các phim phải chưa được trình chiếu lần đầu tại Việt Nam.

"Saigon Kiss" (Hồng Anh Nguyễn) đại diện Việt Nam tranh giải hạng mục phim ngắn

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Giám đốc nghệ thuật HIFF cũng cho biết, việc không có phim Việt nào tranh giải ở hai hạng mục dành cho phim truyện là điều rất đáng tiếc.

“Tôi nghĩ không phải phim của mình thua kém mà vì lịch sản xuất không rơi đúng thời điểm”, đạo diễn Vinh Sơn cho biết.

Ông cũng dẫn chứng thời gian qua một số phim Việt như: Bên trong vỏ kén vàng (đạo diễn Phạm Thiên Ân) hay Cu li không bao giờ khóc (Phạm Ngọc Lân) đã nhận được nhiều giải thưởng lớn quốc tế nhưng bị ràng buộc bởi bản quyền, phát hành nên không thể tham gia.

“Tôi nghĩ phim của chúng ta không thua về chất lượng, mà nằm ở khâu vận hành khi nó chưa mang tính đồng bộ với nhau. Tôi tin ít nhất 2-3 năm tới chúng ta sẽ có phim. Vì nước chủ nhà mà không có phim tham dự, ít nhất là phim khai mạc và bế mạc cũng như phim dự thi thì hơi buồn”, ông Vinh Sơn cho biết.

Ông cũng hé lộ, hạng mục phim ngắn năm nay có nhiều phim Việt tham dự và chất lượng tốt.

Trong danh sách của ban tổ chức, trong số 27 phim ngắn dự thi, có 5 phim Việt tranh giải gồm: Eight Horses Chasing The Wind (Nguyễn Đức Huy), Goodnight Baby (Lê Quỳnh Anh), Home Is Where The Star Fruits Taste Sour (Huy Nguyễn), Saigon Kiss (Hồng Anh Nguyễn), The House That Stays (Lê Duy Ngọc).

HIFF 2024 có 3 hạng mục tranh giải chính: Phim Đông Nam Á, Phim đầu tay và Phim ngắn với các giải thưởng: Giải sao vàng (Golden Star) dành cho phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, Giải Nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất (Best Emerging Director), Giải phim ngắn xuất sắc nhất, Giải thưởng Phim Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có hệ thống giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, diễn viên, quay phim, dựng phim, kỹ xảo hình ảnh,...

HIFF diễn ra từ ngày 6 đến 13-4. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 13-4 tại Nhà hát TPHCM.

VĂN TUẤN