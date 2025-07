Lê Phương và hai trải nghiệm nhớ đời lần đầu trên phim truyền hình

Trước ngày lên sóng chính thức, đoàn phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi vừa có buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 9-7 tại TPHCM. Ngoài đạo diễn Hoàng Anh vắng mặt vì bận rộn với khâu hậu kỳ để kịp tiến độ phát sóng, các thành viên ê-kíp đã có mặt đầy đủ, gồm: diễn viên Thúy Ngân, Võ Cảnh, Lê Phương, Tường Vi, Đỗ Nhật Hoàng, Otis Nhật Trường, Thủy Tiên…

Trong đó, Lê Phương trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính và hình ảnh đậm chất “tổng tài”. Trong phim, cô vào vai Kimmie, đại tiểu thư nhà họ Chu - một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn tin và yêu hết lòng.

Lê Phương với tạo hình cá tính xuất hiện tại buổi giao lưu cùng đoàn phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ về lý do nhận lời vai diễn lần này, Lê Phương cho biết nó quá khác biệt so với những vai diễn trước đây của cô. "So với hình ảnh rất nữ tính ngoài đời, lần đầu tiên Phương phải đảm nhận vai diễn một người thuộc cộng đồng giới thứ 3, rất khác biệt so với bản thân. Điều này cũng khá nhạy cảm nếu mình làm không tốt", Lê Phương chia sẻ.

Cô cũng cho biết, với vai diễn lần này bản thân mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để khán giả nhìn thấy một Lê Phương hoàn toàn khác.

Đặc biệt, cô thừa nhận mình đã có quyết định táo bạo đó là cắt đi mái tóc dài.

Vai diễn lần này được Lê Phương kỳ vọng sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Ảnh: VĂN TUẤN

Cô đừng hòng thoát khỏi tôi (28 tập, đạo diễn: Nguyễn Hoàng Anh) khai thác chủ đề buôn người, lừa đảo trực tuyến và điều tra tội phạm xuyên biên giới. Không chỉ khắc họa cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát ngầm và đường dây tội phạm tinh vi, phim còn đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp giữa yêu – hận – ước mơ.

Ê-kíp diễn viên tại buổi giao lưu. Ảnh: VĂN TUẤN

Thúy Ngân và Võ Cảnh đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Cô đừng hòng thoát khỏi tôi sẽ phát sóng độc quyền trên ứng dụng VieON vào lúc 20 giờ các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên ứng dụng VieON, bắt đầu từ ngày 11-7.

VĂN TUẤN