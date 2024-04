HIFF ngày 10-4: Cuộc hội ngộ những tên tuổi gạo cội

NSND Trà Giang, đạo diễn Xuân Phượng và NSƯT Thùy Liên sẽ có phần giao lưu với người hâm mộ tại Công viên Điện ảnh (Công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TPHCM) vào lúc 19 giờ.

Đây đều là những nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt với nhiều dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp của mình.

NSND Trà Giang (đứng, áo hồng) và đạo diễn Xuân Phượng (ngồi, váy hồng) sẽ tham gia giao lưu cùng người hâm mộ

Ở tuổi ngoài 80, mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật song NSND Trà Giang vẫn rất chăm chỉ tham gia các sự kiện của điện ảnh Việt nói chung và điện ảnh TPHCM.

NSƯT Thùy Liên nổi tiếng với Mùa gió chướng dù đã rời xa phim ảnh khá lâu nhưng thời gian qua bà cũng tích cực gặp gỡ với khán giả và người hâm mộ.

Trong khi đó, đạo diễn Xuân Phượng dù ở tuổi ngoài 90 cũng rất sung sức. Không chỉ là người góp phần đưa điện ảnh Bưng biền ra thế giới, bà còn là người đứng sau những thước phim tài liệu chiến tranh nổi tiếng.

Cả ba nghệ sĩ gạo cội hứa hẹn mang đến cho khán giả những phần giao lưu, chia sẻ chuyện làm nghề đầy thú vị.

Ông Kim dong-ho sẽ xuất hiện trong phần giao lưu cùng giới truyền thông

Trước đó, chiều 10-4, tại khách sạn Renaissance, một loạt những nhà làm phim gạo cội của điện ảnh châu Á nói riêng và thế giới nói chung cũng sẽ có buổi gặp gỡ thân mật với giới truyền thông.

Những tên tuổi tham gia sự kiện có: ông Kim Dong-ho, Chủ tịch danh dự HIFF 2024; đạo diễn Kore-eda - người được vinh danh trong hạng mục Tiêu điểm đạo diễn; đạo diễn bậc thầy dòng phim kinh dị Hàn Quốc Kim Jee-woon; cựu Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight của LHP Cannes - Olivier Peré...

Họ cũng chính là những chuyên gia đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác tổ chức HIFF và liên tục xuất hiện trong nhiều buổi trình chiếu, giao lưu với người hâm mộ những ngày qua.

Đạo diễn Kore Eda được vinh danh trong hạng mục Tiêu điểm đạo diễn

19 giờ cùng ngày, ban tổ chức cũng trình chiếu bộ phim Broker tại Nhà hát TPHCM. Cũng tại đây sẽ có phần trò chuyện cùng đạo diễn Kore Eda, ông cũng được giới thiệu đặc biệt trong hạng mục Tiêu điểm đạo diễn (Directorial Symphony).

Đây là hạng mục được tổ chức thường niên của HIFF với sứ mệnh vinh danh một đạo diễn tiêu biểu, người đứng sau những tác phẩm điện ảnh mang đậm tính nghệ thuật, sự đa dạng về chủ đề, cũng như lối kể chuyện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới điện ảnh.

Hoạt động chiếu và giao lưu các tác phẩm tranh giải và tham gia Gala phim tại HIFF trong ngày 10-4 cũng được bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng.

Trong ngày, khán giả sẽ có cơ hội xem và giao lưu với các đoàn phim: Đêm tối rực rỡ (12 giờ 30, tại BHD Thảo Điền, TP Thủ Đức), Mùa len trâu (10 giờ sáng, Nhà hát TPHCM), Những đứa trẻ trong sương (19 giờ 30, Cinestar Hai Bà Trưng), The gospel of the beas (13 giờ, Galaxy Sala, TP Thủ Đức), Blue imagine (13 giờ, Galaxy Sala, TP Thủ Đức), Valli (15 giờ, Galaxy Nguyễn Du, quận 1), Be with me (19 giờ 30, CGV Thảo Điền Pearl)...

Các hoạt động tại Chợ dự án, Vườn ươm kịch bản... tiếp tục được diễn ra sôi nổi.

VĂN TUẤN