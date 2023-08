Hỗ trợ 200 triệu đồng cho các trường hợp tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Và ngày 31-7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.