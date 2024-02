Hỗ trợ người dân về quê đón tết an toàn

Ngày 6-2, tại cửa ngõ phía Bắc TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Công an TP Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ cho người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Đội Chính trị - Hậu cần, Đội Tham mưu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt ở khu vực cổng ra vào Bến xe phía Bắc để thực hiện hoạt động này.

Công an TP Buôn Ma Thuột tặng nước suối và bánh mì cho người dân về quê đón tết bằng xe máy

Những món quà được công an phát tặng miễn phí, gồm: nước uống, bánh mì, mũ bảo hiểm và một phiếu đổ xăng miễn phí.



Anh Phạm Sơn Xuân (23 tuổi, ngụ huyện tuy An, tỉnh Phú Yên) chia sẻ, anh làm công nhân cho một công ty ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để tiết kiệm chi phí, chiều 5-2, anh đã chạy xe máy về Phú Yên. Đến sáng nay khi đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì được đội Cảnh sát giao thông TP Buôn Ma Thuột mời vào tặng bánh mì, tặng phiếu xăng nên cảm thấy rất vui. “Lái xe trên quãng đường khá dài nên sáng nay tôi cũng cảm thấy khá mệt. Khi được cán bộ cảnh sát giao thông mời vào tôi tưởng mình đã vi phạm giao thông. Không ngờ tôi lại được tặng nước suối, đổ xăng miễn phí và bánh mì. Tôi rất vui vì được lực lượng công an hỗ trợ trên quãng đường về quê ăn tết", anh Sơn Xuân chia sẻ thêm.

Đổi mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho người dân

Thiếu tá Nguyễn Hiệp Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, chương trình phát quà miễn phí, đổi mũ bảo hiểm nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân về quê ăn Tết Giáp Thìn năm 2024 của Công an TP Buôn Ma Thuột. “Chúng tôi đã tổ chức các điểm dừng nghỉ để người dân nghỉ ngơi, tỉnh táo tinh thần khi lái xe trên quãng đường dài. Ngoài việc tặng quà cho người dân, chúng tôi cũng tổ chức các đội sữa chữa xe lưu động nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân về quê ăn tết an toàn. Hoạt động sẽ được thực hiện trước, trong và sau tết, khi người dân đi qua địa bàn TP Buôn Ma Thuột gặp sự cố, dù bất cứ thời điểm nào, chúng tôi cũng sẽ cử người đến hỗ trợ hết mình”, Thiếu tá Bình cho biết thêm.

MAI CƯỜNG