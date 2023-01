Hòa Bình cất nóc dự án The Opera Residence - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm

Dự án The Opera Residence - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm do Công ty CP Quốc Lộc Phát (thuộc Sơn Kim Group) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có quy mô gồm 3 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 2 tòa tháp cao 20 tầng. Dự án The Opera Residence - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm được khởi công xây dựng vào quý 3-2021, trong suốt quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn thử thách khi thi công trong giai đoạn đại dịch Covid -19, cùng với đó là các biến động về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội nói chung và đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và bất động sản nói riêng. Trước những khó khăn, thử thách này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã nỗ lực cao độ, tập trung mọi nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng, tăng cường các biện pháp thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đưa dự án The Opera Residence - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm cất nóc và đạt hơn 2 triệu giờ lao động an toàn. Tại buổi lễ, chủ đầu tư Tập đoàn Sơn Kim đã dành nhiều lời khen ngợi Hòa Bình vì sự nỗ lực và trách nhiệm rất cao trong công việc; đồng thời gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo Hòa Bình.

Trước đó vào năm 2017, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Tập đoàn Sơn Kim đã đặt nền móng hợp tác đầu tiên tại dự án Biệt thự trên không Serenity Sky Villas. Sau thành công của Serenity Sky Villas, Hòa Bình tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư giao thi công dự án The Opera Residences - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm.