Hoa, cây kiểng èo uột khách mua

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Mai vàng Bình Lợi, lo âu, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có khoảng 1.500 cây mai đã có khách đặt đi tiêu thụ ở các tỉnh Quảng Bình, Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang…, giảm khoảng 50% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, giá vật tư nguyên liệu như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao hơn 30% so với năm trước nhưng giá thành bán ra vẫn như mọi năm, do đó người nông dân sẽ không có nhiều lợi nhuận. Bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền, Giám đốc HTX Hoa lan Huyền Thoại (huyện Củ Chi, TPHCM), cũng cho hay, nhiều khách sạn, các điểm du lịch có đặt hoa nhưng số lượng giảm 50%, giá vẫn không tăng hơn năm ngoái.

Tại các vựa hoa bán tết truyền thống trên đường Thành Thái, Bắc Hải (quận 10, TPHCM), nhiều cửa hàng đã bắt đầu nhập hoa, cây kiểng như Đỗ Quyên, Hải Đường, Trà My, Địa Lan, lan Hồ Điệp… Nhân viên một số cửa hàng cho biết, mọi năm đến thời điểm này, hầu hết các công ty, doanh nghiệp bắt đầu mua hoa chưng tết nhưng năm nay sức mua chỉ khoảng 30%.

Không chỉ hoa kiểng, thị trường cho thuê cây mai cũng giảm giá. Chị Mai Hương Ly (nhân viên một tòa nhà ở quận 1, TPHCM) cho hay, những năm trước, cây mai dạng bonsai cao chừng 2m, tán rộng 1,5m có giá thuê 50 triệu đồng cho mấy ngày tết, nhưng năm nay giảm giá gần 50%, lại còn vận chuyển miễn phí.