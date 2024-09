Hoãn tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây để tập trung chống siêu bão số 3

Theo kế hoạch trước đó, vào 20 giờ tối nay 6-9, tại sân khấu chính không gian tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây và 555 năm danh xưng Sơn Tây. Đặc biệt, trong chương trình lễ kỷ niệm sẽ có màn trình diễn nghệ thuật “Sơn Tây - Ngời sáng miền đất cổ" sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại 3D mapping.

Tuy nhiên do cơn bão số 3 mạnh cấp siêu bão dự kiến sẽ ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành phía Bắc và miền Trung nên để bảo đảm an toàn cho người dân và để tập trung vào công tác phòng chống bão, UBND thị xã Sơn Tây đã quyết tạm hoãn việc tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây.

Hà Nội hoãn lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây để tập trung chống bão số 3

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, từ chiều 6-9, do ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm 6-9, trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 7 đến ngày 9-9, Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa tại các quận, huyện của Hà Nội, như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn… dự báo từ 200mm- 300mm, có nơi trên 400mm. Cũng do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai 7-9, Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 8 và từ chiều mai gió tăng lên cấp 7- 8, giật cấp 10.

Ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội có nguy cơ bị ngập lụt nhiều nơi do mưa lớn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên các sông Cà Lồ, sông Bùi, sông Tích có khả năng xảy ra một đợt lũ, làm tăng nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, riêng khu vực thoát lũ của huyện Chương Mỹ có thể tái diễn tình trạng ngập sâu kéo dài.

NGUYỄN QUỐC