Hoàng Anh Gia Lai động thổ Dự án Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2

Ngày 12-8, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức Lễ động thổ Dự án Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra, tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành và địa phương tham dự.

Lễ động thổ Dự án Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 tại Gia Lai ngày 12-8

Theo đó, Dự án Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch 74,5 ha, hướng đến hình thành một cụm công nghiệp sinh thái, hiện đại, bao gồm: Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, kho bãi: 46,68 ha (chiếm 62,66%), quy hoạch thành 32 lô đất sản xuất.

Dự án Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 ưu tiên bố trí cho các nhà máy, xí nghiệp chế biến sâu nông sản, lâm sản và sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói xuất khẩu; bố trí nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp; cụm công nghiệp cũng dành cho các dự án công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 12-2027.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trao tặng hỗ trợ an sinh cho địa phương

Khi đi vào hoạt động, Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động. Đặc biệt, trong định hướng phát triển dài hạn, Hoàng Anh Gia Lai cam kết vận hành Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cam kết tập trung tối đa nguồn lực, hợp tác cùng các đối tác tư vấn, nhà thầu uy tín để thi công dự án đúng quy hoạch, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Với vị trí địa lý nằm trên trục giao thông Quốc lộ 19 kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi Cảng Quy Nhơn và cảng Phù Mỹ trong tương lai, dự án sẽ trở thành mắt xích chiến lược giúp kết nối nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào, Campuchia để vươn ra thị trường quốc tế.

MINH ĐỨC