Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 8 ngày

Theo đó, thời gian nghỉ tết đối với cán bộ, công chức của Sở GD-ĐT Hà Nội, của các phòng GD-ĐT là 7 ngày. Cụ thể là từ ngày 8-2 đến hết ngày 14-2-2024 (tức từ 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Thời gian nghỉ tết của học sinh và cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 8 ngày. Cụ thể là từ ngày 7-2 đến hết ngày 14-2-2024 (tức là từ 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Trong thời gian nghỉ tết, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD-ĐT, các nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông, đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn, đội trong nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ, bạc và các tệ nạn xã hội. Phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, chủ động phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc lịch trực lãnh đạo các ngày trong tuần, phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc xảy ra gây mất trật tự, an ninh, an toàn trường học. Thực hiện nghiêm lịch trực của bảo vệ để quản lý cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ, tết.

PHAN THẢO