Học sinh trung học tranh biện “Tiếng nói Xanh”, tìm giải pháp môi trường hữu ích

Đông đảo thí sinh theo dõi cuộc thi tranh biện

Cuộc thi tranh biện Tiếng nói Xanh do Quỹ Vì tương lai xanh - Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) phát động và tổ chức, dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

4 đội thi xuất sắc nhất ở 2 bảng đấu được chọn vào vòng chung kết.

Cụ thể, bảng tiếng Việt gồm 2 đội. Đội Nấm Cao của 2 em Đỗ Phúc Nhật Minh (Vinschool Smart City, Hà Nội) và Ngô Trí Dũng (Vinschool The Harmony, Hà Nội), trình bày ý tưởng sử dụng 2 nhiên liệu thô là bã cà phê và siêu nấm “Fungal Mycelia” để tổng hợp thành một chất liệu mới thay thế chất liệu da tự nhiên và da PU nhằm sản xuất nội thất ô tô.

Các học sinh tranh luận tại cuộc thi

Đội Mầm Chồi Lá của 2 em Võ Thế Dũng và Lê Đinh Bảo Ngọc (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) giới thiệu ý tưởng “GREEN ROOFS - mái nhà xanh” hứa hẹn biến hóa những mái nhà bê tông u ám thành những “lá phổi xanh” cho thành phố bằng cách bao phủ một phần hoặc toàn bộ mái nhà bằng thực vật.

Các em học sinh vui mừng nhận giải thưởng

Bảng tiếng Anh gồm 2 đội. Đội The Storm của 2 em Phạm Ngân Hà và Nguyễn Ngọc Linh (Vinschool Smart City, Hà Nội) với ý tưởng biến rơm rạ thành những sản phẩm có giá trị. Nguyên liệu này sẽ được dùng làm bát đĩa ăn một lần có thể phân hủy hoàn toàn hoặc làm giấy, bao bì thân thiện môi trường. Đội Lifesphere của 2 em Phạm Bằng An (Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội) và Nguyễn Trần Minh Khuê (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) với ý tưởng “Nano-Pods-Innovative Solution” - mô hình phòng khám di động xanh. Các phòng khám di động sẽ được trang bị công nghệ khám bệnh từ xa, cho phép người dân được các chuyên gia tư vấn trực tiếp.

Tại vòng chung kết, các học sinh đã trình bày ý tưởng của mình và giải đáp các câu hỏi do đội đối thủ đặt ra cũng như trả lời các câu hỏi hóc búa của ban giám khảo.

Kết quả, 2 giải nhất đã được trao cho các đội Nấm Cao và LifeSphere với giải thưởng trị giá 3,4 tỷ đồng, bao gồm 100 triệu đồng, học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân 4 năm tại Trường Đại học VinUni…

Học sinh tranh luận tại cuộc thi

Các đội Mầm Chồi Lá và The Storm giành giải nhì. Đặc biệt, học sinh Lê Đinh Bảo Ngọc đã được trao giải thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Bên cạnh các giải nhất và giải nhì, ban tổ chức đã trao 4 giải ba và các giải phụ dành cho trường có sự hưởng ứng cao nhất, trường có thí sinh đạt giải nhất cuộc thi.

Đây là sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh, tư duy sáng tạo cũng như hoàn thiện kỹ năng hùng biện, tranh biện. Các em cũng được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng hùng biện - tranh biện với các chuyên gia hàng đầu…

Cuộc thi được tổ chức trong suốt hơn 5 tháng qua, thu hút sự tham gia của 1.700 học sinh trên cả nước.

Ban tổ chức đã lựa chọn 16 đội xuất sắc nhất đến từ 18 trường THPT để tham gia các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,5 tỷ đồng.

Những bài dự thi của các em không chỉ là những tiếng nói phản ánh hiện tại, mà còn thể hiện ý chí, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những giải pháp môi trường hữu ích, thiết thực cho cuộc sống xung quanh…

Vòng chung kết cuộc thi “Tiếng nói Xanh” là sự kiện tâm điểm của sự kiện “Ngày hội Xanh”.

PHAN THẢO