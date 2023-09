Học viên cai nghiện trốn trại, dùng rựa cướp xe gắn máy

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tại thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, xảy ra vụ đối tượng dùng hung khí cướp xe gắn máy, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường gây hoang mang dư luận. Nhận điện thoại cấp báo từ người dân, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập vào cuộc truy bắt đối tượng.

Xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng tên Nguyễn Đức Tính vừa bỏ trốn khỏi Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM. Theo đặc điểm nhận dạng, đối tượng mặc áo thun màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, đi xe máy nhãn hiệu Sirius màu đen và mang theo 1 cây rựa. Xác định đối tượng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, Công an tỉnh Bình Phước đã khẩn trương lên phương án truy bắt. Công an yêu cầu Trạm thu phí Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước) hỗ trợ dựng rào chắn, chốt chặn tại làn xe máy.

Khi đối tượng vào một cây xăng thuộc xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) đổ xăng thì phát hiện bị lộ nên đã rồ ga chạy về hướng tỉnh Bình Dương. Do làn xe gắn máy bị chốt chặn, đối tượng lao qua làn xe ô tô tẩu thoát vào các tuyến đường hẻm ở xã An Bình (huyện Phú Giáo) khiến xe ô tô của lực lượng công an không thể truy đuổi. Mãi đến khoảng 14 giờ, với sự vào cuộc của các đơn vị Công an Bình Phước và lực lượng phòng chống tội phạm TP Đồng Xoài, Tính đã bị bắt giữ tại một tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo sau 2 giờ lẩn trốn.