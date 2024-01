Hội An chuyển “đất vàng” thành công viên

Khu “đất vàng” ở số 127 đường Phan Châu Trinh (TP Hội An) đang xây dựng thành điểm dừng chân và tiểu công viên

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: Mới đây, thành phố quyết định dành nhiều khu “đất vàng” để làm không gian công cộng. Các khu “đất vàng” được chuyển thành công viên như: khu Vietown ở 127 đường Phan Châu Trinh rộng gần 7.000m²; khu đất Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Hội An ở đường 18 Tháng 8; khu đất quán cà phê Tình Thương ở giao lộ Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nguyễn Trường Tộ khoảng 2.000m²; lô đất mặt tiền ở đường Hai Bà Trưng, cửa ngõ vào phố cổ rộng hơn 1.800m²; Bệnh viện Hội An khoảng 20.000m²; sân vận động Hội An với diện tích 41.000m²...

Theo Chủ tịch UBND TP Hội An, mỗi khu đất trên mà đưa ra bán thì được cả trăm tỷ đồng. Đây đều không phải đất công viên mà là đất thương mại dịch vụ và đất chuyên dùng. Nếu thu hồi thì chính quyền có quyền chuyển sang đất thương mại dịch vụ hoặc đất ở để đấu giá, nhưng thành phố không làm mà chuyển qua đất công viên.

Hiện tại, khu đất ở 127 đường Phan Châu Trinh (sau lưng chùa Cầu) đang thi công làm điểm dừng chân và hoa viên, công trình vệ sinh để phục vụ du khách. Trước đó, tiểu hoa viên ở trước chùa Viên Giác cũng là mảnh “đất vàng” đã thi công làm tiểu hoa viên. Ngoài ra, tiểu hoa viên ở số 01 đường Bạch Đằng hiện đang hoàn thành để đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán, nối thông đường đi bộ Huyền Trân Công Chúa. Tiểu hoa viên ở lô đất mặt tiền ở đường Hai Bà Trưng đang thi công gần xong. Ngoài ra, công viên trung tâm Hội An giai đoạn 1 đã làm 4,3ha; sắp tới sẽ giải tỏa Bệnh viện Hội An thêm 2ha nữa để mở rộng công viên...

Về lý do biến các khu “đất vàng” thành công viên, nhất là các khu đất đắc địa nằm bên cạnh khu phố cổ, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Thứ nhất là để tạo thêm cảnh quan cho thành phố, thứ hai là tạo “khoảng thở” cho đô thị. Bởi vì khu phố cổ Hội An ở trong diện tích rất hẹp, khoảng 1km² mà phải gánh một lượng du khách rất đông, có thời điểm cả 10.000 người, cùng với dân số sống trong đó khoảng hơn 3.000 người, thành ra rất chật chội. Cái chật này là do kiến trúc đặc trưng của phố cổ ngày xưa, làm theo dạng nhà ống liền kề; do đó nay chúng ta phải tạo thêm những khoảng thở cho phố cổ là đương nhiên”.

Từ năm 2009, Hội An đã xác định xây dựng thành phố sinh thái. Tháng 7-2023, Tỉnh ủy Quảng Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 31 xác định Hội An từ nay đến 2030 là xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Trước đó, Hội An đã được quy hoạch nhiều công viên lớn như: công viên đa chức năng 88ha ở khu vực Thanh Hà; công viên giữa cầu Phước Trạch và cầu Đế Võng rộng 36ha; hay dọc sông Cổ Cò theo quy hoạch của tỉnh đã quy hoạch hàng loạt công viên ở khu vực Đồng Nà - Bến Trễ.

HOÀNG THANH NHÂN