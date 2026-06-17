Hội Cựu chiến binh phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản tinh thần vô giá. Truyền thống của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là niềm tự hào lớn lao.