Hội nghị toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Hiện trường cứu hộ vụ sạt lở tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh làm 3 công nhân thiệt mạng, 4 công nhân bị thương chiều 6-5. Ảnh: SGGPO

Hội nghị này được tổ chức khi mà gần đây xảy ra các vụ thiệt hại do thiên tai ngày càng đáng lo ngại. Mới đây nhất là vụ sạt lở xảy ra chiều 6-5 tại địa bàn phường Kỳ Liên (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân tử vong tại chỗ, 4 người bị thương.

Các lực lượng khẩn trương cứu hộ vụ sạt lở do mưa tại Hà Tĩnh chiều 6-5. Ảnh: SGGPO

Theo các chuyên gia khí tượng, từ khoảng tháng 6-2024, trạng thái El Nino sẽ chuyển dần sang pha trung tính rồi chuyển sang La Nina vào những tháng cuối năm nay. Đặc tính của La Nina là gây ra nhiều cơn bão, mưa lũ lớn. Do đó, các địa phương cần có kế hoạch ứng phó từ sớm.

Cập nhật đến chiều 9-5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn có mưa rào và dông diện rộng (hình thái này đã duy trì từ ngày 7-5), cục bộ có mưa to đến rất to (do không khí lạnh yếu tác động).

Theo ghi nhận, ở Hà Nội và nhiều nơi thuộc Bắc bộ đến chiều nay 9-5 vẫn có mưa rào cục bộ. Tại Bắc Giang, nhiều nơi ngập úng, phương tiện đi lại khó khăn.



Cơn mưa rất to ở các quận Hà Đông và Thanh Xuân (Hà Nội) chiều 9-5. Ảnh: H.N.P

Đến chiều 9-5, lượng mưa đo tại Nhữ Hán (Tuyên Quang) là 140mm, Bằng Mạc (Lạng Sơn) 123mm, Yên Thế (Yên Bái) 114mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 128mm, Hợp Tiến (Thái Nguyên) 115mm…

Mưa ngập đường ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) chiều 9-5. Ảnh: Y.T

Cơn mưa rào thoáng qua nhưng gây ngập nặng ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) chiều 9-5. Ảnh: Y.T

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, chiều tối nay đến sáng sớm mai 10-5, Bắc bộ vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trên 60mm.

Ngoài ra, tối nay 9-5, khu vực Bắc Trung bộ, Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 50mm.

Tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại các huyện Văn Quan, Hữu Lũng và Chi Lăng... mưa to trong ngày 9-5 đã làm ngập, sạt tại nhiều tuyến đường, ngầm, tràn và làm hư hại nhiều hoa màu của nông dân.

Dự báo trong ngày 10-5, vùng mưa sẽ thu hẹp về miền Bắc (giảm ở Bắc Trung bộ). Tại Nam bộ, nắng nóng ở miền Đông chỉ duy trì đến khoảng ngày 14 hoặc 15-5 sẽ kết thúc.

Tin liên quan Mưa lớn làm sạt lở đất, 3 công nhân tử vong

VĂN PHÚC