Hôm nay 30-6, Hà Nội nóng nhất miền Bắc, TPHCM có thể mưa buổi chiều

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay 30-6, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 36-38 độ C (tùy khu vực, cao hơn hôm qua 1-2 độ C).

Đến trưa nay, hầu như toàn bộ Bắc bộ đều có nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến là 35-37 độ C.

Mặc dù Hà Nội ban ngày trời nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, đi ngoài đường có cảm nhận rõ oi bức, rát cháy da nhưng đến buổi chiều và tối có thể lại xuất hiện mưa rào như chiều tối qua 29-6.

Hà Nội ngày 29-6, ban ngày nắng nóng nhưng về chiều mây dông phát triển nhanh, gây mưa to

Những cơn mưa rào xuất hiện do hiệu ứng dông nhiệt: ban ngày hơi ẩm được gió Đông Nam đẩy từ biển vào đất liền, hình thành các ổ mây dông. Đến chiều, mây dông phát triển rất nhanh, hình thành mưa rào kèm dông.

Tâm điểm nắng nóng là khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, trưa và chiều nay, nhiệt độ có thể lên hơn 39 độ C, mức phổ biến là 35-38 độ C. Khu vực này gió Tây khô nóng hoạt động mạnh, gây hiệu ứng phơn (gió Tây mang theo hơi nước bị các dãy núi ở dải Trường Sơn chặn lại, sang phía Đông chỉ còn gió nóng, độ ẩm còn 45-50%).

Dự báo nắng nóng ở miền Trung còn kéo dài nhiều ngày nữa do áp cao cận nhiệt khống chế điều kiện hình thành các đám mây gây mưa, kết hợp gió Tây khô nóng hình thành từ áp thấp nóng phía Tây (khu vực Tây và Nam Á).

Ứng dụng Windy dự báo từ khoảng 14 đến 17 giờ hôm nay 30-6, nhiều nơi sẽ có mây dông phát triển, gây mưa

Trưa và chiều nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ được các chuyên gia khí tượng dự báo tiếp tục nắng, Nam bộ có nơi nắng nóng 35 độ C, chiều tối nay có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ ở TPHCM và Đông Nam bộ nhích lên so với tuần trước là do tác động trực tiếp của áp cao cận nhiệt kể trên.

VĂN PHÚC