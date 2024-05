Hơn 400 chiến sĩ nghĩa vụ được gia sư kèm luyện thi vào Trường Đại học CAND

Tối 13-5, Công an TPHCM cùng Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp luyện thi tuyển sinh vào Trường Công an nhân dân (CAND) năm 2024 dành cho 401 chiến sĩ nghĩa vụ Công an TPHCM.