Hơn 5.000 người diễn tập chữa cháy hầm nhà ga Metro số 1

Sáng 23-12, UBND TPHCM phối hợp Bộ Công an tổ chức phương án xử lý tình huống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Nhà ga Trung tâm Bến Thành (thuộc hệ thống đường sắt đô thị thành phố, trước Chợ Bến Thành và Công viên 23-9, quận 1), với sự tham gia của hơn 5.000 người.

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục PCCC-CNCH (C07), Bộ Công an; Khổng Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng, Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC-CNCH TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM…

Lãnh đạo các đơn vị tại buổi diễn tập. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tình huống giả định, khoảng 10 giờ cùng ngày, trạm biến thế tại Nhà ga trung tâm Bến Thành (ga ngầm) gặp sự cố cháy, nổ ở tầng hầm B1. Đám cháy từ trạm biến thế bên trong ga ngầm dẫn đến mất điện và 2 đoàn tàu dừng trong đường ngầm gần khu vực ke ga (đoạn trả và nhận khách).

Đoàn tàu T1 đang chạy hướng Suối Tiên về Nhà ga trung tâm Bến Thành và đoàn Tàu T2 đang xuất phát từ Nhà ga trung tâm Bến Thành đi về hướng Suối Tiên, gặp sự cố lẫy cửa tự động của đoàn tàu T1 bị hỏng không mở được. Vụ việc khiến 300 người bị kẹt lại, trong đó có 30 người ngất xỉu.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự cố làm đám cháy bùng phát, lan truyền theo các hệ thống kỹ thuật, hệ thống điện sang khu vực ke ga, quầy vé... khói, khí độc tỏa ra nhiều. Số người thoát nạn bao gồm nhân viên, khách hàng, hành khách ở khu vực chờ tàu, với đủ thành phần, lứa tuổi đang hoảng loạn, mất phương hướng di chuyển và không xác định được lối thoát nạn.

Do tìm cách thoát nạn, 50 người đã chen chúc, dẫm đạp khiến bị thương, ngất xỉu và bị kẹt lại do cấu kiện công trình sụp đổ tại khu vực bên trong tầng hầm B2, B1…

Đồng thời, khách cùng nhân viên ở tầng hầm B2 hoảng loạn chạy vào bên trong thang máy để di chuyển lên phía trên. Do di chuyển ồ ạt nên thang gặp sự cố dừng đột ngột, khiến 10 người mắc kẹt.

Tại kiot ABC (tầng hầm B1), công nhân hàn cắt sửa chữa thì bất ngờ mất điện nên vứt lại dụng cụ, bỏ chạy ra ngoài. Tại đây, dụng cụ hàn cắt đang hoạt động ở nhiệt độ cao tiếp xúc với vật liệu, hàng hóa tại kiot gây cháy lớn và gây nổ, sụp đổ cấu kiện công trình.

Lực lượng PCCC cơ sở có mặt triển khai hệ thống PCCC của nhà ga (báo cháy, loa phát thanh, thông gió hút khói, hệ thống chữa cháy vách tường...) để xử lý ban đầu. Tuy nhiên, đám cháy từ khu vực trạm biến áp phát triển quá nhanh, lan rộng và gây chạm chập hệ thống kỹ thuật điện, gây mất điện toàn diện trong nhà ga.

Sau khi mất điện, hệ thống thông gió hút khói trong nhà ga ngưng hoạt động, khói và khí độc từ đám cháy bao trùm dày đặc bên trong nhà ga, gây khó cho công tác thoát nạn cũng như triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC của cơ sở.

Do sự cố tại khu vực nhà ga ngầm nên số lượng lớn người từ các lối lên xuống F1, F2, F3, F6 của nhà ga thoát ra ngoài tập trung đông, gây hoảng loạn trên mặt đường trước chợ Bến Thành, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Cùng lúc, tại nút giao đường Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Hàm Nghi - Lê Lai xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô 4 chỗ và xe tải chở hóa chất sử dụng trong y tế.

Vụ tai nạn giao thông làm 2 ô tô biến dạng, 4 người bị mắc kẹt bên trong, nhiên liệu trên xe rò rỉ gặp nguồn nhiệt gây cháy. Còn cú tông mạnh đã làm xe tải chở hóa chất nổ lốp và nghiêng xe, các can nhựa chứa hóa chất bục vỡ…

>>>Một số hình ảnh của buổi diễn tập chữa cháy hầm nhà ga Metro số 1 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG):

Công an TPHCM điều động lực lượng PCCC-CNCH đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hỗ trợ. Hơn 1 giờ, lực lượng chức năng đã tiếp cứu nhiều người mắc kẹt bên trong ra bên ngoài an toàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, nhà ga trung tâm Bến Thành tọa lạc trước chợ Bến Thành được xây dựng trên khu đất rộng 45.000m2, tổng diện tích mặt sàn xây dựng khoảng 22.000m2. Công trình có kiến trúc xây dựng 4 tầng hầm với 6 lối lên xuống nhà ga (từ F1 đến F6).

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Công trình vừa là nhà ga vừa là trung tâm mua sắm, tham quan. Khi đưa vào khai thác, cao điểm tại nhà ga có thể lên đến 25.000 người. Cùng đặc điểm là công trình ngầm, công tác cứu nạn, cứu hộ khó khăn, nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, mục tiêu của buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng, năng lực, công tác phối hợp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy, sự cố, tai nạn tại các công trình thuộc tuyến metro và ga metro Bến Thành; nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, khả năng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng, xử lý cứu nạn tại những sự cố phức tạp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận và biểu dương sự chủ động của Công an TPHCM, sự tích cực, phối hợp của các sở, ngành và của quận 1 tham mưu, triển khai chủ trương, chỉ đạo của thành phố trong chuẩn bị và tổ chức diễn tập; các nỗ lực vượt bậc trong suốt quá trình tập luyện, sự chủ động khắc phục, vượt khó của các lực lượng. Đặc biệt là sự tham gia phối hợp của các đơn vị tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua buổi diễn tập, đồng chí Ngô Minh Châu yêu cầu, Công an TPHCM tổ chức rút kinh nghiệm về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tập luyện, diễn tập; tham mưu hoàn thiện phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, có quy trình, quy định vận hành cơ chế phối hợp, điều hành, chỉ huy phối hợp xử lý sự cố cháy, nổ trong quá trình hoạt động của tuyến Metro.

Cùng với đó, rà soát, đề xuất thành phố đầu tư mua sắm, trang bị bổ sung các phương tiện, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn trong công trình ngầm thuộc tuyến Metro; lựa chọn cán bộ chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, thể lực tốt để huấn luyện chuyên sâu về tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong các công trình ngầm, tuyến Metro…

Lãnh đạo TPHCM cùng Công an TPHCM tặng hoa cho các đơn vị tham gia diễn tập

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị, Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị, Công ty TNHH Đường sắt đô thị số 1 khẩn trương tuyển chọn nhân lực, phối hợp Công an TPHCM tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC-CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ; nghiên cứu đề xuất tổ chức lực lượng PCCC hoạt động theo chế độ chuyên trách để thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ theo quy định.

CHÍ THẠCH