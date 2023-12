Hơn 200 học sinh mầm non tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Sáng 19-12, tại Trường Mầm non Hoa Lư (quận 1, TPHCM), hơn 200 học sinh ở hai khối nhà trẻ và mẫu giáo đã tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) với tình huống giả định đám cháy phát ra từ một phòng học ở tầng 1. Buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 và Trung tâm y tế quận 1.

Cô Trần Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lư, cho biết, xuất phát từ tình hình an toàn PCCC trên địa bàn TPHCM nói riêng, cả nước nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa tính mạng học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường Mầm non Hoa Lư đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC cho học sinh, giáo viên.

Đại diện trường trao đổi với phụ huynh về mục đích và ý nghĩa của hoạt động diễn tập

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định đặt ra là có 2 học sinh mắc kẹt tại một phòng học. Lực lượng cảnh sát PCCC đã phối hợp với giáo viên nhanh chóng phát hiện và di chuyển các bé đến nơi an toàn, bàn giao lại cho lực lượng y tế tiến hành sơ cấp cứu.

Lực lượng y tế sơ cấp cứu học sinh bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra đám cháy

"Học sinh mầm non còn nhỏ tuổi. Hàng ngày, các con được giáo viên rèn kỹ năng tại lớp nhưng điều quan trọng nhất khi xảy ra sự cố là trẻ phải thật bình tĩnh, biết tìm khăn ướt che mũi, miệng, cúi thấp người và di chuyển theo hướng dẫn của giáo viên", cô Trần Thị Trang cho biết.

Học sinh nhanh chóng di tản ra khỏi các phòng học khi nghe tín hiệu báo cháy

Trước đó, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận từ giáo viên, nhân viên y tế, văn phòng đến đội ngũ phục vụ gồm bảo vệ, cấp dưỡng, vệ sinh. Khi phát hiện sự cố, từng bộ phận trực chốt ở những khu vực cụ thể để hỗ trợ di tản học sinh.

Chị Cao Vân Anh, phụ huynh bé Cao Minh Đăng, học sinh lớp Chồi 1, Trường Mầm non Hoa Lư, cho biết, con hào hứng tham gia hoạt động diễn tập từ nhiều ngày trước.

Từ nhỏ, Minh Đăng ước mơ lớn lên trở thành lính cứu hỏa nên rất vui khi được tham gia diễn tập cùng cô và các bạn.

Cậu học trò nhỏ còn hăm hở chỉ mẹ cách sử dụng bình cứu hỏa, nhờ mẹ chuẩn bị thêm khăn ướt để sẵn trong cặp khi đến trường.

Ngoài ra, con tự tìm thêm các đoạn video clip về diễn tập phòng cháy chữa cháy trên mạng để xem trước ở nhà.

Hai chiến sĩ PCCC di tản học sinh mắc kẹt tại khu vực xảy ra đám cháy

Đám cháy được nhanh chóng xử lý sau khi di tản học sinh

Trung tá Nguyễn Khắc Thạch, Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC (Công an quận 1), cho biết, buổi diễn tập nhằm mục đích giúp giáo viên và học sinh nắm quy trình thoát nạn, công tác chữa cháy là giai đoạn sau khi đã tiến hành thoát nạn cho học sinh.

Học sinh được di tản đến nơi an toàn trong thời gian chờ lực lượng PCCC đến xử lý đám cháy

Học sinh và giáo viên chụp hình cùng các chiến sĩ đội PCCC

Để tham gia hoạt động diễn tập, 12 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đội đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe nước và 1 xe chở phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy giả định.

THU TÂM