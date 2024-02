Hơn 60 người tử vong vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ tết

Chiều 9-2, Bộ Công an thông tin, ngày thứ 2 đợt nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 30 người, bị thương 55 người. Như vậy, tính cả 2 ngày nghỉ, cả nước có hơn 60 người tử vong vì tai nạn giao thông (ngày 8-2 có 33 người tử vong vì tai nạn giao thông).

Trong ngày 9-2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.640 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hơn 4.000 phương tiện các loại. Qua đó, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng; tạm giữ 4.153 phương tiện các loại (trong đó có 154 xe ô tô, 3.983 xe mô tô và 16 phương tiện khác); tước 2.044 giấy phép lái xe các loại.

Các vụ tai nạn giao thông hầu hết đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, đường hàng hải không xảy ra TNGT.

Một vụ tai nạn giao thông

Riêng vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 3.428 trường hợp, tốc độ 1.910 trường hợp, ma tuý 17 trường hợp. Đường sắt, đường thủy không phát hiện vi phạm.

Thông qua đường dây nóng, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Ngày cuối cùng của năm, giao thông tại Thủ đô Hà Nội thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ.

Theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024 của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong công an nhân dân tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm: điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Tập trung kiểm tra, xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn.

Riêng tuyến Quốc lộ 1A tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến do Cục Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra.

Tin liên quan Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, 33 người tử vong vì tai nạn giao thông

ĐỖ TRUNG