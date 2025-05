Hơn 73.180 lượt người bệnh được khám, cấp cứu dịp lễ

Ảnh minh họa

Trong số này, có gần 4.000 trường hợp khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông. Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ vừa qua không có đột biến so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước.

* Ngày 2-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận 10 ngư dân trên tàu cá BV 97879 TS gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo.

Rạng sáng cùng ngày, tàu cá BV 97879 TS khi đang hoạt động tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 30 hải lý về phía Đông Bắc thì xảy ra va chạm với tàu hàng BBC MERCURY (quốc tịch Liberia) và bị chìm một phần.

Sau đó, 10 thuyền viên đã dùng phao nhảy xuống biển và bám vào phần nổi của tàu. Đến khoảng 5 giờ sáng, toàn bộ 10 thuyền viên đã được cứu.

NGUYỄN QUỐC - PHÚ NGÂN