Hơn 900 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến học sinh

Sáng 4-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, kết quả xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh theo kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi từ 1-10 đến nay đã xử lý tổng số 906 trường hợp, phạt tiền hơn 414 triệu đồng, tạm giữ 530 phương tiện.

Theo Công an TP Hà Nội, qua phân tích các hành vi vi phạm,nhận thấy, hành vi không đội nón bảo hiểm chiếm phần lớn, với 849 trường hợp. Từ thực tế này, cảnh sát giao thông đánh giá, tình trạng phụ huynh vi phạm vẫn còn nhiều, vấn đề này thuộc về ý thức và chưa làm gương cho con trẻ noi theo.

Hiện nay, cảnh sát giao thông TP Hà Nội đã phối hợp cùng công an một số quận, huyện, thị xã vừa tăng cường vừa xử lý vừa duy trì các mô hình cổng trường an toàn giao thông. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh và các em học sinh.

Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp.

Cảnh sát giao thông xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội), đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục, gia đình phụ huynh trong công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh. Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, và xử lý nghiêm những trường hợp học sinh, sinh viên, phụ huynh điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Từ đó, phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục các ngày trong tuần và xuyên suốt năm học.

ĐỖ TRUNG