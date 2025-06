Hỗn chiến vì tranh giành khách vào quán cơm

5 đối tượng tham gia hỗn chiến trước Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 4-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trần Quốc Thắng (26 tuổi, trú tại phường Ea Tam) và Trần Bá Duy Phương (22 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra vụ hỗn chiến trước Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khiến 1 người bị thương, nhập viện cấp cứu. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Quang Vinh (32 tuổi), Lê Văn Thái (35 tuổi) và Trương Văn Trọng Tấn (16 tuổi, cùng trú TP Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra ban đầu, Thắng, Phương và Thái là người của quán cơm Thanh Hà; còn Vinh và Tấn là người của quán cơm Bé Ba ở đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thời gian gần đây giữa 2 quán cơm này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách vào quán ăn cơm.

Sáng ngày 2-6, sau khi lời qua tiếng lại, chủ và nhân viên của 2 quán đã lao vào đánh nhau. Hậu quả của cuộc hỗn chiến khiến Nguyễn Anh Hào, nhân viên quán cơm Bé Ba bị đánh phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 20%.

MAI CƯỜNG