Khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A làm 2 cha con tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1A làm 2 cha con tử vong ở Hà Tĩnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện trường vụ tai nạn

Video: Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 27-7, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Dương Kiệt Tâm (sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 20-7, Dương Kiệt Tâm điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 50H-176.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam ra Bắc.

Khi đi đến địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do không chấp hành quy định về khoảng cách an toàn nên xe do Tâm điều khiển đã đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 38A-616.xx đi cùng chiều phía trước do anh N.T.B. (sinh năm 1980, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở vợ và 2 con.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm làm xe ô tô biển kiểm soát 38A-616.xx bị đẩy sang đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 37H-076.xx do anh N.N.C. (sinh năm 1986, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Hậu quả, vụ tai nạn làm anh N.T.B. và cháu N.T.U. bị tử vong; chị T.T.T. và cháu N.N.N.B. bị thương; các phương tiện bị hư hỏng.

Xe ô tô bị hư hỏng nặng tại hiện trường vụ tai nạn

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 2 cha con tử vong

DƯƠNG QUANG